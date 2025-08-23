「広島４−６中日」（２２日、マツダスタジアム）

好機を広げ、チームに勢いをもたらした。塁に出る度に、スタンドからは拍手喝采。広島・羽月隆太郎内野手がプロ初の４安打をマークし、大暴れの夜となった。

まずは二回だ。１死一塁から中前に運び、その後の先制につなげてみせた。三回は２死一、二塁から右前打。続く五回は２死一塁で柳の変化球に泳がされながら、左前にしぶとく落とした。

この時点で今季２度目の猛打賞。ただ、これだけでは終わらなかった。七回は２死一塁で遊撃への内野安打。自慢の俊足でＨランプをともし、４安打の固め打ちに成功した。４安打のうち、３安打が追い込まれてからの快音。簡単にはアウトにならないしぶとさも発揮して、打線全体につながりをもたらした。

先発出場した２１日・ＤｅＮＡ戦ではマルチ安打に加え、自身初の１試合３盗塁を記録。シーズン１６盗塁となり、２３年の１４盗塁を更新するキャリアハイになった。「チャンスがあれば常に走る意識はある。もっと上を目指している。まだ試合は続くので走っていきたい」と頼もしい言葉を並べていた韋駄天（いだてん）が、この日はバットで躍動した。

ただ、チームは延長戦の末に敗戦。試合後は「勝つことが一番なので、その中で何かできることを探してやっていけたらと思います」と悔しさをにじませながら、次戦に視線を向けた。あらゆる形でチームに貢献し、夏場の反攻を支えていく。