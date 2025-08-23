光と影を操る新感覚♡RMKファンデーションで全方位ツヤ肌に

素肌のような自然さと計算されたカバー力を兼ね備え、角度を変えるたびに異なる表情を見せるファンデーションが誕生しました。RMK「リクイドファンデーション フローレスカバレッジ プラス」は、光と影を操り立体感をプラス。美容成分配合でスキンケア後のようなうるおいも持続します。全9色展開で、自分の肌にぴったりの一色を見つけられる新作に注目です♪

光と影を味方にする立体ツヤ肌

RMK独自の「ブラックコーティングパール」を高配合し、骨格に沿った自然な陰影を表現。

角度によって光の見え方が変化し、立体的なツヤ肌を叶えます。さらに2種類の偏光パールが内側から輝くようなツヤ感をプラス。ひと塗りで、正面からも横顔からも美しい肌印象を演出します。

肌にとけ込むシームレスな一体感

一般的な粉体をリキッド状に置き換えることで、粉っぽさのないなめらかな質感を実現。フェイスラインや細部までムラなくフィットし、長時間崩れにくい仕上がりを保ちます。

緻密なカバー力がありながらも厚塗り感はゼロ。自分の素肌と一体化するような自然な仕上がりが楽しめます。

うるおいを守る美容成分配合

シアバターやシルクエッセンス、ヒアルロン酸Naなどを配合し、スキンケア後のようなみずみずしいうるおいが続きます。

乾燥しがちな季節でもしっとりと心地よく肌を包み込み、均一で美しい仕上がりをサポート。日常使いから特別な日のメイクまで活躍します♡

RMK リクイドファンデーション フローレスカバレッジ プラス



価格：各6,600円（税込）



発売日：2025年9月5日（金）

容量：30mL

展開：全9色

SPF22 PA++（※103 SPF20 PA+/104 SPF25 PA++/105 SPF23 PA++）

全方位から輝く美肌をRMKで

RMKの新ファンデーションは、光と影を操る立体感、シームレスな仕上がり、そしてうるおいに満ちた質感を同時に叶えます。

全9色のラインナップで、どんな肌トーンにもぴったりのカラーが見つかるのも嬉しいポイント。

日常をワンランク上の美しさへと導いてくれる一本です。あなたもぜひ新しいベースメイクを体験してみてください。