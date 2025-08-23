カワサキ新型「シェルパS」発表に反響多数！「これなら乗れそう！」「自衛隊みたいでカッコイイ」「気になる…バイク免許取るか」の声も！ 超本格オフロードから「のんびりツーリング」にも最適な“万能バイク”発売へ！

カワサキ新型「シェルパS」発表に反響多数！

カワサキは2025年8月8日、新型「KLX230シェルパS」を発表しました。

同年9月15日の発売を予定しているというこの新型モデル。

【画像】超カッコいい！ これがカワサキ「新型シェルパ S」です！（16枚）

一体どのような特徴を持つバイクで、現在どんな反響が集まっているのでしょうか。

カワサキ新型「シェルパS」発表に反響多数！

新型KLX230シェルパSは、カワサキが販売予定のマルチパーパスバイク。

特徴としては、2024年に発売した「KLX230シェルパ」の基本性能を維持しつつ、シート高を845mmから825mmへ下げたことで、足つき性を向上させていることが挙げられます。

また前後サスペンションには、専用のデュアルレートスプリングを採用。

リアにはチューブレスタイヤを新たに装備し、万が一のパンクによる修理時やタイヤ交換の際の利便性を高めました。

さらにスマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」の「音声コマンド」と「ナビ機能」が使用できるのもポイントです。

パワーユニットは、232ccの空冷4ストローク単気筒SOHC 2バルブエンジンを搭載し、最高出力18馬力／8000rpm・最大トルク19Nm／6400rpmを発揮。

このエンジンにはバランサーを内蔵しており、低中回転域でのトルクを重視して設計されました。

車体には、補強部材でフロアのまわりを囲い、剛性としなやかさを兼ね備えたペリメター構造のセミダブルクレードルフレームを採用。

シェルパならではの特性はそのまま有しており、ライダーの使用スタイルにあわせて、KLX230シェルパと新型KLX230シェルパSの2モデルから選べるようになりました。

ボディカラーは、「ホワイティッシュベージュ」「ミディアムスモーキーグリーン」「ミディアムクラウディグレー」の全3色を設定。

車両価格（消費税込）は66万円です。

※ ※ ※

このように魅力の詰まった新型KLX230シェルパSに対し、現在SNSなどでは、

「オフ車は諦めてたけどシートが20mm低いなら俺も乗れるかな？」

「足つき良いの嬉しい！ オフロード走行や立ちゴケ防止に直結するからね」

「興味をそそるな〜。とくにチューブレスってのがいい」

「オリーブ色が自衛隊の偵察用オートバイみたいで格好いいね」

「バイクの免許ないけど欲しくなってきた」

といったコメントが見られます。

やはり、従来のモデルとなるKLX230シェルパとの差別化となる、足つき性の良さやチューブレスタイヤの採用について高く評価するユーザーが数多くいるようです。

また、オリーブ色はボディカラーの「オリーブドラブ」のことと思われます。

これは暗いカーキ色で、陸上自衛隊の装備品などの色によく似ているため、ボディカラーやデザインに魅力を感じ、自動二輪免許の取得を検討するユーザーも見られました。