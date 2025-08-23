パドレスのマイク・シルト監督が22日（日本時間23日）、本拠でのドジャース戦の試合前にメディア取材に対応。首位攻防戦に闘志を燃やした。

パドレスは現在、ナ・リーグ西地区首位ドジャースを1ゲーム差で追っており、指揮官は「スケジュール上は多くのシリーズの一つに過ぎないが、正直ただのシリーズとは言えない」といつもの3連戦とは訳が違うと断言した。

続けて「我々はナ・リーグ西地区で争っていて、まさに想定していた位置にいる。これこそシーズンを通して戦ってきた理由だ。特別な意味を持っているし、我々はこの機会を楽しみにしている」と今回の首位攻防戦がシーズンを通して重要なものになると訴えた。

その上で「春季キャンプからシーズンを通して常に言ってきたことだが、我々ができることは自分たちでコントロールできることに集中すること」と指摘し「外からの期待は当然あるだろうが、チームとしての期待は地区優勝して毎日勝利を積み重ねること。それが我々のやるべきことだ」と目の前の勝利に必死になって地区優勝を目指したいと言い切った。

パドレスは今月15日（同16日）から敵地で行われたドジャース戦は3連敗しただけにリベンジに燃えている。