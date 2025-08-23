◇ラグビー女子W杯イングランド大会 1次リーグA組 イングランド 69―7 米国（2025年8月22日 英サンダーランド）

ラグビーの女子W杯イングランド大会は22日に開幕し、地元イングランドが1次リーグA組初戦で米国に69―7（前半28―7）と快勝して3大会ぶりの優勝へ好発進した。

過去2大会連続準優勝で世界ランキング1位のイングランドは、前半9分のFLカベヤの先制トライを皮切りに11トライをマーク。14―7で迎えた前半34分から9連続トライを挙げて同10位の米国を圧倒した。開幕戦の観衆は4万2723人で、前回22年ニュージーランド大会の決勝ニュージーランド―イングランドの4万2579人を上回る女子W杯の最多記録となった。

テストマッチ28連勝を飾ったイングランドのジョン・ミッチェル・ヘッドコーチ（HC）は「後半はインテンシティーを高めて挑み、うまくできたと思う」とコメント。男子の元ニュージランド代表FWで、22〜23年には日本代表のディフェンスコーチも務めた同HCは「我々はもっと強くなれる。大会はより厳しさを増すだろうが、我々にはまだまだ力がある」と語り、2トライを挙げて開幕戦の最優秀選手に選ばれたFBキルダンも「良いスタートを切れたけど、まだ始まりに過ぎない」と話した。

3大会連続6度目の出場で世界ランキング11位の日本は、24日の1次リーグC組初戦（ノーサンプトン）で同5位アイルランドと対戦する。