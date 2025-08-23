戦後80年となることし、「いま伝えたい、私の戦争」と題して、今を戦前にさせないための“メッセージ”を届けます。終戦後、多くの日本人が経験した「引き揚げ」を見つめます。戦争が終わっても、女性たちは性暴力という危険にさらされました。敗戦の裏に封印された苦難の記憶をひも解きます。

15歳で旧満州から引き揚げ

■山本寿美子さん（94）

「当時こんなものを舞鶴でくれたんですよ。」





一枚の色あせた「引揚証明書」。見せてくれたのは、北九州市八幡西区に住む山本寿美子さん（94）です。終戦から11か月後、15歳で京都の舞鶴港に引き揚げました。

子ども時代を過ごしたのは、現在の中国東北部・旧満州です。そこでの生活を一変させる出来事が起きたのは、終戦直前のことでした。ソ連が日ソ中立条約を破棄し、多くの日本人がいた旧満州や朝鮮半島北部などに軍を侵攻させたのです。



■山本さん

Q.終戦してから満州の生活は？

「一変しました。中国人は集団で襲ってきて、連中が去ったあとは紙切れ一つないように取っていく。ソ連兵は、時計やカメラなど金目のものを取っていって腕時計を両手に。」



戦争に負けた日本人に対する暴行や略奪。さらに、女性たちは、性暴力という危険にさらされました。



■山本さん

「白昼でも、道路の上でも押さえつけて（暴行する）という時代だったので、60歳くらいのおばあさんまで被害に遭っている。」

舞鶴港で女性に1人ずつ面談

山本さんは被害に遭わずに済みましたが、引き揚げてきた舞鶴港では、港に併設された施設で女性に対して1人ずつ面談が行われていました。



■山本さん

「入ったらここに長方形の部屋があって、こういうふうに（女性職員が）座っていらして、入っていったらここに座らされるんですよね。」



山本さんは、5・6人の年配の女性から祖国に引き揚げるまでのことを聞かれたといいます。



■山本さん

「ずっとご両親と一緒でしたかとおっしゃいました。はい、ずっと一緒でしたと言ったら、何か危ない目に遭いませんでしたかとおっしゃいましたから、そんなことはありませんでしたと言ったら簡単に、もうお引き取りくださいと。丁寧な言葉でした。」

性病の検査や性被害の調査

旧満州や朝鮮半島など日本が進出し、「外地」と呼ばれたアジア太平洋地域には、終戦の時点でおよそ660万人の日本人がいました。



国は、舞鶴など全国各地に「外地」から日本人を受け入れる引き揚げ港を指定。性病の検査や性被害について調査を行う施設も設けられていました。



■山本さん

「私の顔を本当に穴が空くほど、表情の動きですか、もし自分にやましいことがあったりしたら顔に出ますでしょう。」



福岡市の博多港も、そうした引き揚げ港の一つで、およそ139万人が引き揚げてきました。

極秘裏に中絶手術

残されている資料からは、ソ連兵や現地住民の一部から性暴力を受け、望まない妊娠を強いられた女性たちがいたことが分かっています。当時の資料には「不法妊娠」と記されていました。



そうした女性たちを受け入れ、極秘裏に中絶手術を行う医療施設が現在の福岡県筑紫野市にありました。終戦翌年の3月末から1年半だけ存在した「二日市保養所」です。

実際に手術を行った医師の秦禎三さんです。25年前、FBSのインタビューに応じていました。



■秦禎三 医師

「生で堕（お）ろすのやっとったんです。3か月までだったら簡単ですけれど、それにしても麻酔無しです。声上げる人なんかいませんでした。かわいそうでね、もう涙が出ましたよ。我慢してくれてね。」



当時、中絶は厳しく禁じられ関わった医師たちも「堕胎罪」に問われる恐れがありました。



■秦医師

「僕らがやらなかったら、誰がやるかという気持ちでした。僕は、犯罪ということは全然頭にない。とにかく何とか体を軽くして無事に帰さなきゃいかんということだけです。」



「二日市保養所」では、記録が残る9か月間だけで、「不法妊娠」の女性218人を受け入れたとされています。国は超法規的な措置と位置づけ、極秘裏に進めたとみられています。

■駒澤大学文学部・加藤聖文 教授

「現実的な問題として浮上してきて、それをどうするんだといって、当時は中絶手術というのは禁止されていましたが、その法と現実とのせめぎ合いの中で黙認する形で、半分非合法な形で（中絶）が行われたと。それに対して（国は）知らぬ存ぜぬというわけではないので、当然知っていながら表沙汰にしないということで、この問題を処理した。」

「二日市保養所」の跡地では、毎年5月、産声をあげるこのなかった胎児の供養祭が行われています。



埼玉から参列した岡本清美さん（76）は、叔母が「二日市保養所」の看護婦長をしていました。



■岡本清美さん

「叔母と私はずいぶん親しかったのですが、あんまりそういうことを話さなかった。ぺらぺら話すようなことではもちろんありませんが、そう思いながらも私に、晩年の時にお参りに行かないといけないと 言っていたのは、本人の心の中の葛藤を見る気がしますね。」



旧満州から引き揚げた山本さんは、幼なじみだった年上の女性がソ連兵から性暴力を受け、自ら命を絶ったことを後になって知りました。



■山本寿美子さん

「いつも犠牲になるのは庶民ですよね。何の力もない庶民ですよ。女・子どもはなおのことですよね。」



