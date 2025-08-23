連続テレビ小説『あんぱん』の場面カット（C）NHK

　俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の第106回が、25日に放送される。

　中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続テレビ小説は、アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢の夫婦をモデルに描く。生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかったヒロイン・朝田のぶと柳井嵩の人生。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでの道のりを通じて、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語を届ける。

■第106回のあらすじ
嵩（北村匠海）はあんぱんを配る太ったおじさんの絵が認めてもらえず落ち込んでいた。のぶ（今田美桜）はそのおじさんの絵が好きだと言って嵩を励ます。そんな中、カフェでメイコ（原菜乃華）と鉢合わせた嵩は、会ったことをのぶには内緒にするよう口止めする。それから1か月後のぶの誕生日。お祝いに来ていたメイコから嵩に口止めされた話を聞いて、動揺を隠せないのぶ。そこに嵩が帰ってきて…。