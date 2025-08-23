39歳・西山茉希、“完全すっぴん”ショット「フィルター&加工、外して向き合ってみた」 肌の悩み明かすも「お世辞抜きでキレイ」「これがほんとの素っぴん美人」
モデルで俳優の西山茉希（39)が23日までに、自身のインスタグラムを更新。“完全すっぴん”を披露した。
【写真】“完全すっぴん”の自撮りショットを披露した西山茉希
西山は自身の肌質について「1ヶ月の間でもゆらぎ、たった一晩でも突然荒れたりする薄皮肌体質」と明かし、「夕方の自然光の元、フィルター&加工、外して向き合ってみた」とすっぴんの自撮り写真や動画を投稿。
「#赤みあり #シミあり #くすみあり #脂肪の粒あり #クマあり #皮膚薄め #ハリ無し #良好状態これでも70%くらいの暮らし」と赤裸々に明かし、「コレが紫外線ケアなんて程遠い生き方をしてきた代償。なるほどですね」とつづった。
しかし、「それでも肌は、強くなれるらしいのです」「フィルターやファンデに逃げず、素肌を好きでいれるようにたまには眺めて受け止めて、追っかけケアをしていこうと思えた39歳」と、前向きにこれからの肌との向き合い方について語っている。
コメント欄には「お世辞抜きでキレイですよ」「ツヤツヤで綺麗だよ」「スッピンが綺麗すぎる！」「肌綺麗」「加工なしの方がめちゃくちゃ良いよ」「これがほんとの素っぴん美人」などの声が寄せられている。
