定価で買うよりお得！話題の「酒ガチャ」をリアル体験。ラゾーナ川崎＆東武池袋で期間限定POP UP開催中だよ〜

KURANDが運営するオンライン酒屋「クランド」のポップアップストア「クランド 酒ガチャ POP UP STORE」が、2025年8月22日現在、ラゾーナ川崎プラザと東武百貨店池袋店で開催中です。

酒ガチャPOP UP STOREが2大商業施設に登場

2019年に誕生し、SNSで注目を集める「酒ガチャ」が、首都圏の人気商業施設に登場します。「なにが当たるかわからない。だからこそ楽しめる、新たなお酒との出会い。」がコンセプト。500種類を超えるお酒の中からランダムにお酒が届くワクワク感が人気です。

これまではオンライン上のみ体験できたサービスを、カプセルトイマシンでリアルに楽しめるのが魅力。お酒の商品カテゴリごとにさまざまな酒ガチャが登場し、好きなものを選んでチャレンジできますよ。

ラゾーナ川崎プラザは2025年8月20日から9月3日、東武百貨店池袋店は8月21日から9月29日まで開催中です。

ラゾーナ川崎プラザの開催概要

ラゾーナ川崎プラザ 1階 FOOD EVENTは、25年8月20日から9月3日まで開催されます。

登場する酒ガチャは4種類。・運命の1本に出会える？おまかせ酒ガチャ（2500円）・最強の晩酌の相棒、日本酒ガチャ（2500円）・眠れぬ夜の甘〜いご褒美酒ガチャ（2500円）・くにゃんどグッズガチャ（クランド公式LINEのお友達登録で1回）

当たりのお酒には1本5万5000円もする「天琥 -tenko- 30年」や、一般的には販売されていないレアなお酒も。自分だけの新しい運命の1本に出会ってみましょう。

営業時間は10時から21時までです。

東武百貨店池袋店の開催概要

2025年8月21日から9月29日まで、東武百貨店 池袋店 B1階 11番地イベントスペースにて開催中です。

酒ガチャは7種類と豊富に取り揃えられています。

・運命の1本に出会える？おまかせ酒ガチャ（2500円）・格別な夜のおともに。プレミアム酒ガチャ（5000円）・最強の晩酌の相棒、日本酒ガチャ（2500円）・眠れぬ夜の甘〜いご褒美酒ガチャ（2500円）・ちょっとお試し！小瓶酒ガチャ（1000円）・思わず愛でちゃう、ボトルチャームガチャ（600円）・くにゃんどグッズガチャ（クランド公式LINEのお友達登録で1回）

当たりのお酒には、1本11万円の50年熟成酒粕焼酎「神響 shinkyo 50年」や、1本5万5000円の「天琥 -tenko- 30年」など希少で高額なお酒をそろえたガチャも。初めての人でも試しやすい小瓶酒ガチャもあるのが嬉しいですね。

営業時間は10時から20時まで。

どんなお酒が当たるのかワクワクドキドキな体験型の「酒ガチャ」。開催期間中にぜひトライしてみて。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部