せき止めなどの市販薬を乱用目的で使ったことがある中学生が、全国で55人に1人の割合でいることが国の調査で分かりました。医薬品の過剰接種、いわゆる「オーバードーズ」になぜ若者は手を出してしまうのか。対策とともに福岡で取材しました。

福岡市・天神の警固（けご）公園では18日、午後11時を過ぎても多くの若者がいました。彼らに「オーバードーズ」について尋ねました。





■男性（20）「自分は（経験）ないですね。」■女性（20）「あります。現実逃避のため。生きているのが嫌だったから。」

この20歳の女性は吐き気や腹痛などが続き、今は乱用をやめたといいます。しかし。



■女性（20）

「何かを思い出しにくかったり、覚えようと思っても『何だっけ』みたいなことが多かった。本当にやらない方がよかった。」

厚生労働省の研究班は、ことし6月、中学生の「オーバードーズ」について初めて調査した結果を発表しました。調査は昨年度、全国の中学生およそ3万8000人を対象に行われ、「オーバードーズ」を1年以内に経験したことがある中学生は推定1.8パーセントでした。55人に1人の割合です。

警固公園には、学校や居場所をなくした少年少女が集まってきます。15歳だという少女は。



■少女（15）

「今まさにパキ（オーバードーズ）ってます。本当に心の支えが今何もないけん。『生きとる意味ないな』『よしOD（オーバードーズ）しよう』みたいな。」

福岡でも、若者の間で「オーバードーズ」は確実に広がっています。警固公園で若者を支援してきたNPO法人の代表は。



■NPO法人「あいむ」・藤野荘子 代表

「1クラス30人だとしたら、2クラスに1人くらいということになると思うのですが、もうちょっといるのではないか。オーバードーズはもはや、子どもたちの中ではそんなに特別なことではない。周りもやっているし自分もやる。身近なものになっていると思います。」



市販薬の乱用を防ぐため、国は薬局などに対し乱用の恐れがある薬を指定し、若者に一度に複数個販売しないよう呼びかけていて、2026年5月からは販売を禁止します。1個だけの販売についても、名前や年齢確認が必要になります。

乱用を防ぐための取り組みは、福岡でも始まっています。



■森野里奈記者

「どういった対策をされていますか。」

■大賀薬局 博多口店・指方宏之 店長

「乱用の可能性がある商品には、当店ではこのようにお一人様1個までといった表示を各セクションに置いています。」



店によりますと、薬の効き始めが早く、一度に多くの成分を摂取できる医薬品の販売は、特に注意しているということです。



この店では、1人1個の購入制限がかけられている薬を買おうとすると、レジの画面に注意を促す文章が表示されます。薬剤師や医薬品登録販売者が購入の目的や使用する人の症状、年齢などを確認するまで販売しないことにしています。その上で乱用の可能性がないか、カウンセリングを行っています。



■指方 店長

「若者は薬の怖さをよく分かっていない年代だと思っています。過剰摂取するとどうなるかを伝えていくのも、我々の一つの役目だと思います。」

一方で、若者の支援を続けてきたNPO法人代表の藤野さんは、心のケアが必要だと考えています。



■NPO法人「あいむ」・藤野代表

「オーバードーズに依存するか、彼氏・彼女に依存するか、いろいろなものに依存先はあります。根本はどれも心の孤立感だと思うので、それを解消することが大事だと思います。」



最悪、死に至る場合もある「オーバードーズ」。市販薬と適切な距離を保つとともに、若者の生きづらさを少しでも解消していく対策が求められています。

調査をとりまとめた国立精神・神経医療研究センターの嶋根卓也 研究室長は、2021年度に高校生を対象にした調査を行っています。その結果、市販薬乱用のリスクが低いのは、次のような人と分析しています。



▽部活動などの課外活動を行っている人

▽親と親密なコミュニケーションがとれている人

▽嫌なことは嫌と言える人



調査結果を受け、嶋根室長は「オーバードーズ」について、若者の「助けてほしい」というメッセージであるとみています。その上で、乱用の背景に何があるのか目を向けることが大事だと話しています。



