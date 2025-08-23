明日の朝が待ち遠しくなる！「フレンチトースト」の漬け込み＆焼き方ワザ

人気の「フレンチトースト」を手軽に作りたい

人気の朝食と言えば、「フレンチトースト」。甘くてしっとりした味わいは、小さなお子さんにも大人気。食が細い子でも、喜んで食べてくれますよね。でも、忙しい朝に手間のかかるフレンチトーストを作るのは、少し面倒に感じる人も多いかもしれません。そこで今回は、簡単においしいフレンチトーストを作れるレシピをご紹介します。



時短テク＆お役立ちアイデアいろいろ

ピックアップしたのは、市販のスティックカフェオレを使う方法やレンチンでの加熱、切り方など、フレンチトーストを手早くおいしく作るためのテクです。TPOやニーズに合わせて、使い分けてくださいね。



スティックタイプのカフェオレを活用

卵液につけてレンチンするだけ

表面をキャラメルテイストにしても美味

一度にたくさん作りたいときはこの切り方で

おいしいフレンチトーストを食べるには、いろいろやることがあって大変だと思っていた方も多いはず。でも、今回ご紹介したテクを使えば、簡単に作れますよね。覚えておくと、急に食べたくなった、時間がないのにリクエストされた…なんてときにも便利。ぜひ活用してみてください。（TEXT：森智子）