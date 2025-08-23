来週の中国主要企業決算　不動産や銀行、アリババ　EV最大手BYD

*は金融株

25日（月）
保利置業集団　
Haidilao International Holdi　

26日（火）　
中国石油天然気
中国平安保険*　
紫金鉱業集団
華潤置地

27日（水）　
中国人寿保険*　
中国海洋石油
美団
携程集団
安踏体育用品
中国海外発展
CG SERVICES　

28日（木）　
興業銀行*　
中信証券*　
中遠海運控股
上海汽車集団　

29日（金）　
中国工商銀行*　
中国農業銀行*　
アリババ
中国建設銀行*　
中国銀行*　
招商銀行*　
比亜迪
中国神華能源
長城汽車
龍湖集団

※予定は変更することがあります