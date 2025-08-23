来週の中国主要企業決算 不動産や銀行、アリババ EV最大手BYD 来週の中国主要企業決算 不動産や銀行、アリババ EV最大手BYD

*は金融株



25日（月）

保利置業集団

Haidilao International Holdi



26日（火）

中国石油天然気

中国平安保険*

紫金鉱業集団

華潤置地



27日（水）

中国人寿保険*

中国海洋石油

美団

携程集団

安踏体育用品

中国海外発展

CG SERVICES



28日（木）

興業銀行*

中信証券*

中遠海運控股

上海汽車集団



29日（金）

中国工商銀行*

中国農業銀行*

アリババ

中国建設銀行*

中国銀行*

招商銀行*

比亜迪

中国神華能源

長城汽車

龍湖集団



※予定は変更することがあります

