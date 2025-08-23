来週の中国主要企業決算 不動産や銀行、アリババ EV最大手BYD
来週の中国主要企業決算 不動産や銀行、アリババ EV最大手BYD
*は金融株
25日（月）
保利置業集団
Haidilao International Holdi
26日（火）
中国石油天然気
中国平安保険*
紫金鉱業集団
華潤置地
27日（水）
中国人寿保険*
中国海洋石油
美団
携程集団
安踏体育用品
中国海外発展
CG SERVICES
28日（木）
興業銀行*
中信証券*
中遠海運控股
上海汽車集団
29日（金）
中国工商銀行*
中国農業銀行*
アリババ
中国建設銀行*
中国銀行*
招商銀行*
比亜迪
中国神華能源
中国銀行*
長城汽車
龍湖集団
※予定は変更することがあります
