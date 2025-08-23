為替相場まとめ８月１８日から８月２２の週
１８日からの週は、金曜日の米ジャクソンホール会議でのパウエルＦＲＢ議長講演に焦点が当てられた。週初からのほとんどの時間はパウエル待ちのムードの下に推移した。米Ｓ＆Pが米国格付けを据え置き、米ウクライナ首脳会談は無難に通過、日本国債利回りが上昇して日銀早期利上げ観測を醸成、英国ではＣＰＩの予想上振れがポンド買いを誘う、米ＰＭＩ速報値が好調で市場における９月米利下げ観測が７割台へとやや低下、米株はやや調整に押されるなど。ただ、上記いずれの材料も、パウエル講演待ちのムードとなるなかで、相場の流れを形成するには至らなかった。日本時間２２日午後１１時のパウエル講演では政策スタンスの調整が必要になる可能性を示した。利下げを示唆する発言に一気にドル売りとなり、ドル円は発言前から約２円の急落。ユーロドル、ポンドドルなどドル円以外でもドル安となった。日米金利差縮小期待からドル円の動きが最も大きく、クロス円は軒並みの円高となった。
（１８日）
東京市場は、円売り先行も午後には一服した。ドル円は、午前に日経平均やアジア株の上昇を背景にリスク選好の動きで円売りが優勢となり、一時147.58付近まで上昇した。しかし、午後は日経平均の上昇が一服したことなどから上値は広がらず、147円台前半を中心に小動きとなった。週後半には米カンザスシティ地区連銀主催の経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）が予定されており、注目が集まっている。ユーロドルは1.1694－1.1717のレンジで揉み合い。ユーロ円は午後にこの日の高値を小幅に更新し、一時172.65付近まで上昇。ポンド円は200.01付近まで、豪ドル円は96.17付近まで上昇したあと、高止まりとなった。
ロンドン市場は、円売りが一服している。東京市場では日経平均の上昇とともにドル円は147円付近から147円台後半へと買われた。その後は上昇一服となり、ロンドン時間には147円台前半での揉み合いが続いている。欧州株は上値重く推移しており、リスク選好の動きは後退。米ウ首脳会談を控えて不透明感がある面も指摘される。ユーロ円は172円台前半、ポンド円は199円台半ばまで小安く推移。ドル相場はややドル高に傾斜。ユーロドルは1.17台前半から1.16台後半へ、ポンドドルは1.35台で上値重く推移している。ユーロ対ポンドではややユーロ売りが優勢になっている。きょうは米ウ首脳会談以外には、特段の注目経済統計などの予定はない。地政学リスクが意識されやすい状況となっているようだ。
ＮＹ市場ではドル高が優勢。ドル円は147円台後半へ上昇。米ロ首脳会談では進展なく、市場は依然９月の利下げ観測が優勢だが、積極的な利下げ期待は後退。ＦＲＢは難しい判断を迫られ、今週のジャクソンホール会議、特にパウエル議長の講演に注目が集まる。ドル円は１００日線（145.50円）と２００日線（149.25円）の中間で推移。ユーロドルは1.1660付近まで下落した。ただ、企業のコスト転嫁がインフレ圧力と消費減速を招きドル安要因になる可能性も指摘された。一方、ポンドドルは1.35台前半で底堅く推移し、２１日線を維持。今週の英ＣＰＩが予想を上回ればポンド高に反応し、1.36突破の可能性もある。賃金上昇や強いＧＤＰを背景に英中銀の利下げ観測は後退しており、市場では年末までの利下げ織り込みは半々となっている。
（１９日)
東京市場では、ドル円は147円台後半で推移後、午前中に一時148.11付近まで上昇した。米S＆Pが米国の格付けを「ＡＡ＋/A－１＋」で据え置いたことを受け、148円手前での売りを突破して上昇した。しかし、その後すぐに反落。148円台では売りが厚く、147.59付近まで下落した。昼にかけ一時147.80台を回復したものの、日本２０年債の入札通過で金利がやや上昇し、円買いが優勢となり再び下値を試す展開となった。ユーロドルは1.1670前後から1.1639近辺まで下落も、その後1.1660付近へ戻した。ユーロ円は172.60台から172円前後まで下落後、ドル円上昇に伴い一時172.30台へ戻るも、再び軟化。ポンドドルは1.3510近辺から1.3487近辺まで下落後に回復。ポンド円は200円手前で上値が重く199.20台まで下落、その後持ち直すも再び下値を試す展開となった。
（１８日）
東京市場は、円売り先行も午後には一服した。ドル円は、午前に日経平均やアジア株の上昇を背景にリスク選好の動きで円売りが優勢となり、一時147.58付近まで上昇した。しかし、午後は日経平均の上昇が一服したことなどから上値は広がらず、147円台前半を中心に小動きとなった。週後半には米カンザスシティ地区連銀主催の経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）が予定されており、注目が集まっている。ユーロドルは1.1694－1.1717のレンジで揉み合い。ユーロ円は午後にこの日の高値を小幅に更新し、一時172.65付近まで上昇。ポンド円は200.01付近まで、豪ドル円は96.17付近まで上昇したあと、高止まりとなった。
ロンドン市場は、円売りが一服している。東京市場では日経平均の上昇とともにドル円は147円付近から147円台後半へと買われた。その後は上昇一服となり、ロンドン時間には147円台前半での揉み合いが続いている。欧州株は上値重く推移しており、リスク選好の動きは後退。米ウ首脳会談を控えて不透明感がある面も指摘される。ユーロ円は172円台前半、ポンド円は199円台半ばまで小安く推移。ドル相場はややドル高に傾斜。ユーロドルは1.17台前半から1.16台後半へ、ポンドドルは1.35台で上値重く推移している。ユーロ対ポンドではややユーロ売りが優勢になっている。きょうは米ウ首脳会談以外には、特段の注目経済統計などの予定はない。地政学リスクが意識されやすい状況となっているようだ。
ＮＹ市場ではドル高が優勢。ドル円は147円台後半へ上昇。米ロ首脳会談では進展なく、市場は依然９月の利下げ観測が優勢だが、積極的な利下げ期待は後退。ＦＲＢは難しい判断を迫られ、今週のジャクソンホール会議、特にパウエル議長の講演に注目が集まる。ドル円は１００日線（145.50円）と２００日線（149.25円）の中間で推移。ユーロドルは1.1660付近まで下落した。ただ、企業のコスト転嫁がインフレ圧力と消費減速を招きドル安要因になる可能性も指摘された。一方、ポンドドルは1.35台前半で底堅く推移し、２１日線を維持。今週の英ＣＰＩが予想を上回ればポンド高に反応し、1.36突破の可能性もある。賃金上昇や強いＧＤＰを背景に英中銀の利下げ観測は後退しており、市場では年末までの利下げ織り込みは半々となっている。
（１９日)
東京市場では、ドル円は147円台後半で推移後、午前中に一時148.11付近まで上昇した。米S＆Pが米国の格付けを「ＡＡ＋/A－１＋」で据え置いたことを受け、148円手前での売りを突破して上昇した。しかし、その後すぐに反落。148円台では売りが厚く、147.59付近まで下落した。昼にかけ一時147.80台を回復したものの、日本２０年債の入札通過で金利がやや上昇し、円買いが優勢となり再び下値を試す展開となった。ユーロドルは1.1670前後から1.1639近辺まで下落も、その後1.1660付近へ戻した。ユーロ円は172.60台から172円前後まで下落後、ドル円上昇に伴い一時172.30台へ戻るも、再び軟化。ポンドドルは1.3510近辺から1.3487近辺まで下落後に回復。ポンド円は200円手前で上値が重く199.20台まで下落、その後持ち直すも再び下値を試す展開となった。