「ヤクルト１−３阪神」（２２日、神宮球場）

阪神が延長にもつれ込んだ接戦を制し、ヤクルト戦通算１０００勝に達した。優勝マジックは１つ減り、「１９」となった。同点で迎えた十回は１死から大山、高寺が連打。坂本が四球でつなぎ、満塁から熊谷がしぶとく中前へ決勝打を放った。デイリースポーツ評論家の谷佳知氏は熊谷について「持ち味がよく出ていた、チームの競争はより激しくなる」と称賛した。

決勝打を放った熊谷からはなんとかバットに当てよう、食らいつこう、という強い思いが伝わってきた。

十回１死満塁で三振を狙って石山が続けてきた外角低めへのスライダーをファウルにし、見極めて、最後はバットを投げ出すようにして中前に転がした。昨季まで代走や守備固めを中心に１軍で経験を積んできた選手。ゲームの流れをよく分かっているし、自分にできることを十分に理解しているから、ああいう場面で必死に、泥くさくプレーできる。熊谷の持ち味がよく出ていた一打だったと思う。

近本、中野、森下、佐藤輝、大山の１〜５番に坂本を加えた６人が不動のレギュラーとなっている中で、遊撃と左翼はまだ固定されていない。誰にも定位置獲りのチャンスがある状況だ。優勝マジックを順調に減らしている今、藤川監督も熊谷に小幡、高寺、前川、中川らを代わる代わるスタメンで起用し、競争を促している。

若手選手とは違い、熊谷は大卒８年目で１軍公式戦に数多くベンチ入りしており、経験値という意味では一日の長がある。元々、内外野の安定した守備力と走力はチーム内でも屈指。試合に出続ける中で打席数をこなし、この試合のような「しぶとさ」がもっと出てくれば、競争も激しくなるし、より面白い存在になってくるだろう。