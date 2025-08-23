40歳・大沢あかね、近影公開 反響相次ぐ「どんどんきれいに」「めっちゃかわいい」
お笑いタレント・劇団ひとり（48）の妻でタレントの大沢あかね（40）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。自身の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】キレイすぎる！40歳・大沢あかねが近影公開
大沢は「MBTI診断何度やっても、、ISTP巨匠型って出る、、、早くESFPエンターテイナーになりたいな。「MBTIなんですか？」って聞かれたら「あっ、自分エンターテイナーです。」ってドヤ顔で言いたい笑。」と茶目っ気を交えた文言とともに、自身の写真を拾う。
ファンからは「どんどんきれいになられる」「めっちゃかわいい」などといった感想が寄せられている。
大沢は、昨年からインスタに投稿する写真が「キレイになった」「美人化！」「激変！」などとネットで話題を呼んでいる。
