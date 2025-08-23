4試合連続弾を含む大爆発で絶好調の8月！　大谷翔平 「無重力スイング」で夢の60本塁打へ

大谷の″打撃″がついに完成か

「構えが決まれば軌道もよくなるし、力の伝わるスイングになる」

まだドジャースで最初のシーズンが開幕したばかりの昨年４月、大谷翔平（31）は自身の打撃について、報道陣にこう語った。彼にとって、バッティングの根源は″構え″なのだ。

そんな大谷の打撃が、ついに完成したのかもしれない。６月に打率.265 、７月に.204 とまさかの失速を経験したが、８月は.397 、本塁打５本と大暴れしているのだ（数字は日本時間８月19日時点）。

「６〜７月は好調時に比べ、ボール球に手を出して三振を喫する場面が増えていました。本人も『ゾーンに来ないときに我慢できるのが一番大事』と話していましたが、８月は数少ない甘いボールを確実に仕留めることができている。8月10〜13日には驚異の４試合連続ホームランを記録し、本塁打数をリーグトップタイの43本まで伸ばしています。昨年の43号よりも15試合早い達成ですから、今季は60本塁打も期待できます」（現地記者）

復調の要因はやはり、力（りき）みのない構えから生み出される″無重力スイング″を継続できているからだろう。プロ野球解説者の得津高宏氏が話す。

「大谷の構えは、首から肩、指先に至るまでリラックスしているのが最大の特徴。極端に言えば、まるで無重力空間にいるかのように、バットを支えているだけの状態が理想形なのです。

この構えからスイングに入ると、インパクトの瞬間まで筋肉の緊張状態を均一に保つことができる。つまり、始動から力の流れを途切れさせることなく、インパクトのタイミングで爆発させることができるのです」

象徴的なのが、８月11日のブルージェイズ戦で放った41号だ。おそらくストレートを待っていた大谷だが、外に逃げる低めのカットボールを右手で拾い上げ、右中間スタンドへ放り込んだ。

「腕一本で打ったように見えますが、まるでやり投げのように下半身の力を上半身に上手く伝え、ボールを運べているからこその結果と言えるでしょう。また、大谷は″間″の取り方が抜群に上手い。力みのない構えで投手と呼吸を合わせてボールを呼び込み、最短でバットを合わせることができています。

この身体の使い方は、日本の武術における″脱力″に通じる部分がある。大谷に武術の心得があるかは不明ですが、日本人のＤＮＡに刻まれた動きを、アメリカの舞台で大いに発揮していることは間違いありません」（同前）

現在、大谷はフィリーズのカイル・シュワーバー（32）と熾烈な本塁打争いを繰り広げているが、シュワーバーの自己最多記録は47本で、好不調の波が激しい。対する大谷が昨シーズン終盤に打ちまくったことを考えると、現状では大谷に分があると見ていいだろう。

ドジャース球団史上初の60本塁打、そして３年連続ホームラン王の偉業に向かって驀進する大谷。二刀流復帰シーズンも記録ずくめとなりそうだ。

『FRIDAY』2025年9月5日号より