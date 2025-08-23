甲斐谷忍氏のサスペンスマンガ「LIAR GAME（ライアーゲーム）」のデジタル版を20円で購入できるセールが「ゼブラック」等で開催されている。期間は8月25日23時59分まで。

今回のセールは、本作の連載開始20周年を記念するもの。デジタルコミックスの「LIAR GAME」全19巻と「LIAR GAME roots of A 甲斐谷忍短編集」が20円（税抜）で購入できる。

□「ゼブラック」特集作品リストのページ

なお、本作は2026年にアニメ化されることも決定。ティザービジュアルが公開されたほか、アニメ公式サイトではサイト内の“嘘”を発見すると商品がプレゼントされる「SPOT THE LIE -嘘探しゲーム-」も実施されている。

□TVアニメ「LIAR GAME」のページ

□「SPOT THE LIE -嘘探しゲーム-」特設サイト

ティザービジュアル

「SPOT THE LIE -嘘探しゲーム-」

※セール販売は予告なく終了・価格変更される場合があります。

(C)甲斐谷忍プロダクツ／集英社・LIAR GAME製作委員会