ÆüËÜ¤ÎÆÃµÞÅÅ¼Ö¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤È2Ç¯¸å¤ÎÌóÂ«¡½Ãæ¹ñ¿Í½÷À
Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡¦¾®¹È½ñ¡ÊRED¡Ë¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤«¤é¾®¤µ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Î½÷À¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÇÆÃµÞÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿ºÝ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¶õÀÊ¤¬1ÀÊ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½÷À¤ÏÄÌÏ©Â¦¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÁëÂ¦¤Î¶õ¤¤¤¿ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ÏÆÍÁ³¡¢¤¤ó¤Á¤ã¤¯ÂÞ¤«¤é¼êºî¤ê¤Î¤·¤ª¤ê¤ò2¤Ä¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢½÷À¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
½÷À¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ïº£ÅÙ¤Ï¥Ó¡¼¥º¤Çºî¤Ã¤¿¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤È»ØÎØ¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤â¼è¤ê½Ð¤·¤Æ½÷À¤Ë¤¢¤²¤¿¡£½÷À¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤«¤é¤ªÊÖ¤·¤Ë²¿¤«ÅÏ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ï¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤Ä¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¤¤¤¤¤Î¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢½÷À¤Ï2Ç¯¸å¤ËÆüËÜ¤ËÎ±³Ø¤ËÍè¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤â¤·ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¤½¤Î»þ¤Ë¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ÏÌ¾¸Å²°¤Î½»½ê¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Ì¾»É¤ò1Ëç¡¢½÷À¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£2±ØÀè¤Ç¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ï·Ú¤¯¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤Æ¹ß¤ê¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢½÷À¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¸«¤È¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤Þ¤¯È¿±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½÷À¤Ï¡¢ÏÂÉþ»Ñ¤Î½÷À¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿2¤Ä¤Î¤·¤ª¤ê¡¢»ç¿§¤Î¥Ó¡¼¥º¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤È»ØÎØ¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿Êª¤Î¼Ì¿¿¤ò°ì½ï¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡ÖÆüËÜÎ¹¹Ô¡×¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë½Ö´Ö¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤ÎÁ±°Õ¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿´¤¬²¹¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö°ì´ü°ì²ñ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Í¡ÊÎÞ¡Ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤À¤Í¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¿ÍÎà¤Î²¹¤«¤¤ÏÃ¡£¤Þ¤¿¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¡£·ò¹¯¤ÇÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤Þ¤¿¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë