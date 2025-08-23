「毎日を気分良く過ごしたい」「他人に振り回されるのをやめたい」「自己肯定感を高めたい」……そんなあなたにおすすめなのが、日韓累計40万部を突破したベストセラー『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（キム・ダスル著、岡崎暢子訳）だ。本記事では、ライターの小川晶子氏に、「自己肯定感を上げる習慣」についてご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）

子どもは「ほめられたい」

つい小言を言ってしまう、朝食タイム。

小学三年生の息子の食べ方が汚く、お茶碗にご飯粒が大量に残っている。汁物もこぼすし、おかずも切れはしがお皿に残っている。

もちろん顔にも服にもご飯粒がたくさんついている。

「もうちょっときれいに食べてよ」

「残さずに食べてほしいんだけどな」

何百回言っても、いっこうに改善される気配がなかった。

そこで作戦を変えてみた。

「お母さんってえらいなー！ ほら、こんなにきれいに食べられるんだもん」と言いながら自分のお茶碗を見せる。

「ピカピカで気持ちいいな！ 作った人も喜ぶだろうな。あ、私か！」

そうやってニコニコしていたら、息子が「ぼくだってできるよ」と言ってご飯粒を集めて食べ始めた。

「え？ できるの？」

もくもく…

「ほら！」

生まれて初めてというくらいきれいに食べることができた。

食べ終わった食器を眺める気分のいいことといったら。朝から本当に嬉しくなって、親子でニコニコと一日をスタートできた。

そして、なんだか「ありがたい」という気持ちがわいてくるのだった。

すべて「当たり前」ではない

よく考えてみると、「きれいに残さずにご飯を食べる」ことは当たり前ではない。

私が今それをできるのは、健康で、ちゃんと手が使えるからだし、ゆっくり食事をする時間があるからだ。ありがたいなと思う。

感謝して、楽しく食べて、自分をほめていれば子どもたちはそれをマネするようになる。ああしろこうしろと小言を言うよりも気分が良く、効果的でもあるようだ。

自分のことも「ほめてみる」

『人生は「気分」が10割』の中で、気分を整える習慣の一つとして「いつもの『当たり前』から自分をほめてあげる」ことが紹介されている。

「自分に感謝すること」や「自分をほめてあげること」は自画自賛やうぬぼれではない。日常の小さなことからでも自分を慈しみ、ねぎらわなくては。



例えば、ご飯を食べすぎてしまったとき。カロリーオーバーしたと自分を責める人は多いけれど、おいしくご飯を食べられた自分をほめる人は珍しい。

だけどそれが子どもの話だったりすると、「ご飯をたくさん食べてえらいね〜」なんてほめてあげたりするだろう？

『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（p.191）

「ごはんをきれいに食べる」「おいしく食べる」なんて普通のことはほめるに値しないと思ってしまうが、むしろそれがいいのだ。

当たり前だと思っていることこそ、あえて感謝したりほめたりすれば幸福感が増す。

小さいことにも感謝し、自分をほめてあげよう。

そのことが人生の満足度を高め、さらに大きな幸せを呼び込んでくれるから。

『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（p.191）

早速、ご飯をおいしく食べた自分をほめてみてはどうだろうか？

朝、ちゃんと起きた自分、仕事をした自分、本を読んだ自分など……、ほめることはたくさんありそうだ。

小川晶子（おがわ・あきこ）

大学卒業後、商社勤務を経てライター、コピーライターとして独立。企業の広告制作に携わる傍ら、多くのビジネス書・自己啓発書等、実用書制作に携わる。自著に『文章上達トレーニング45』（同文館出版）、『オタク偉人伝』（アスコム）、『超こども言いかえ図鑑』（川上徹也氏との共著 Gakken）、『SAPIX流 中学受験で伸びる子の自宅学習法』（サンマーク出版）がある。