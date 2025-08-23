平成元年生まれだけど、“昭和の香り”が漂う男。今月15日に今季限りでの現役引退を表明した中日・中田翔内野手（36）だ。

23年オフに巨人から自由契約を選択して移籍。出場機会を求めての移籍。それは、野球人生の終幕を意識したからでもあった。中日1年目の沖縄・春季キャンプで語ってくれたのは自らの引き際についての美学だった。

「目が球速についていけなくなったとか、“いった”と思った打球がフェンス手前だとか、そういうことで、決意した先輩がたくさんいる。たくさん見てきた。自分自身が、どう思うかは分からないが、“もう力勝負は無理”となれば辞める。ズルズルいきたくない。全力でやってダメなら、スッパリ辞める。もう、そういう瀬戸際に来ていると思う」

中田は今季25試合に出場し、打率・161、2本塁打、4打点。5月中旬に腰痛で離脱し、今月7日の阪神戦で1軍に復帰した。しかし、昇格後は全て代打出場で3打数無安打。腰痛が再発したもようで12日に出場選手登録を抹消された。

現役2位の通算309本塁打を誇るスラッガー。腰痛に悩まされ続けた。「朝起きた瞬間から腰のことを考えないといけない生活」と、こぼしたこともあった。患部の負担軽減を図り、昨年オフには高級電動ベッドを2台購入した。15キロ以上の減量にも成功した。自律神経系の名医も頼るなど手は尽くしたが、改善しなかった。

「体が思い通りに動かないストレス、追い打ちをかけるように結果も出ない。野球に対して凄くマイナスの方で考え込んでしまった2、3年だった。嫌いになるというと失礼だけど、それくらいマイナスの方で考えていた自分がいたし、そういう気持ちではあった」

大阪桐蔭では1、2年夏、3年春と3度の甲子園出場。高校通算87本塁打を記録し、07年高校生ドラフト1巡目で日本ハム入団。4年目の11年からレギュラーに定着し、勝負強い打撃で14、16、20年と3度の打点王に輝いた。13、17年WBC、15年プレミア12日本代表としても奮闘した。

「日本ハムが中田翔という選手を育ててくれた。ジャイアンツでは、勝ちに対するプレッシャー、読売巨人軍というだけで“勝って当たり前”ではないけど、そう見られることを知り、選手がどれだけのプレッシャーの中でやっているのか凄く濃い2年半だった。悔いは最後に拾っていただいたドラゴンズに全く貢献できなかったこと。申し訳ない気持ちでいっぱい。自分自身、悔しい思いが強い」

レギュラーシーズン本拠地最後の5連戦となる9月17日のDeNA戦から21日の巨人戦までの期間で引退セレモニーが行われる見込み。「最後はもう一度、野球を好きになって、終わりたい」。コワモテだけど、面倒見の良い人柄で親しまれた「大将」が、どんな花道を飾るのか、注目だ。

（記者コラム・湯澤 涼）