○ 巨人 8 − 1 DeNA ●

＜19回戦・東京ドーム＞

22日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−DeNA』でゲスト解説を務めた清原和博氏が、巨人・リチャードについて言及した。

リチャードは5−0の7回二死一、二塁の第4打席、DeNA・三嶋一輝が1ストライクから投じたストレートをジャイアンツファンの待つライトスタンドへ放り込んだ。これがリチャードにとって、シーズン自己最多タイの7号本塁打となった。

この本塁打に清原氏は思わず「すごい打球やな」と一言。「今の当たりは本当にすごかったですよ」と驚いた。清原氏とともに解説を務めたショウアップナイター解説者の佐々木主浩氏は「本当にまっすぐと、当たった時の凄さ、阿部監督が使うのかなという感じだよね」と自身の見解を述べた。

リチャードはエラーとはならなかったが、8回にファーストファウルフライを落球してしまうと、清原氏は「ホームラン打って、エラーしてしまう。なかなかスター性がありますね。完全なエラーですけどね」と冗談まじりに話していた。

（ニッポン放送ショウアップナイター）