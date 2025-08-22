塩分を控えて梅干しを楽しむには? 管理栄養士が教える減塩テクニック5選

健康に良いとされる梅干しですが、塩分の摂りすぎが心配で控えているという方も多いのではないでしょうか。実は、梅干しは工夫次第で塩分を抑えつつ、毎日の食事に取り入れやすい食材です。管理栄養士の栗城智子さんに、塩分を抑えながら梅干しを美味しく・効果的に楽しむコツや、相性の良い食材について教えていただきました。

監修管理栄養士：

栗城 智子（管理栄養士）

東京農業大学卒業。食品メーカーにて開発や品質保証の業務に従事。管理栄養士のほか、医薬品登録販売者、中級食品表示診断士、コスメコンシェルジュ、離乳食アドバイザーなどの資格を保有。特定保健指導やドラッグストア勤務において人々の食事や健康、サプリメントに関する悩みに寄り添ってきた経験を生かし、現在は管理栄養士ライターとして執筆や監修に携わる。

編集部

塩分を摂り過ぎずに梅干しを食べるにはどうしたら良いでしょうか？

栗城さん

梅干しの旨味・酸味・甘味を調味料代わりに使うのはいかがでしょうか。和風パスタの味付けや、さばやいわしなど青魚の梅煮もおすすめです。野菜と合わせてサラダや和え物など副菜にするのも良いでしょう。さばの水煮缶と梅干しの混ぜご飯も美味しいですよ。青じそを添えると彩りもよくなり風味もアップします。

編集部

梅干し自体の塩分を減らす方法もあるのでしょうか？

栗城さん

水に漬けこんで塩分を減らす塩抜きという方法はあります。ほかには、自家製の梅干しであれば塩分を調整しましょう。市販品はそこまで塩分が高いものはなく、水に漬けることでほかの大事なクエン酸などの有益な成分も減ってしまう可能性があるので、塩抜きをするのではなく食べる量に気を付ける方が大切です。

編集部

梅干しと一緒に摂ると良い食材はありますか？

栗城さん

先程お話した通り、クエン酸はミネラルの吸収を促進してくれるので、カルシウムの多い食材と合わせるのがおすすめです。夏は暑さで食欲がなくなってしまうときがありますが、しらすと合わせてお茶漬けにすれば塩分・ミネラル・クエン酸が一緒に摂れます。また、カリウムや食物繊維はナトリウムを体の外へ排出させる作用を持ちます。野菜やきのこ、海藻などから食物繊維をたっぷり摂ることや、野菜や果物に含まれるカリウムによってナトリウムの排出を促すこともおすすめです。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

栗城さん

梅干しには体に嬉しい栄養素が含まれることはもちろん、実は梅自体にもほかの果物と比べてミネラルなどの栄養素が多いという特徴のある食材です。しかし、梅干しとなると塩分が気になるので1日1粒程度にしましょう。最近の梅干しは減塩タイプやはちみつの甘味で食べやすいものなど種類も豊富です。ぜひ普段の食事に取り入れやすい梅干しを楽しみながら探してみてください。

※この記事はメディカルドックにて【塩分が気になる「梅干し」を健康的に食べるポイントは？ 【管理栄養士解説】】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。