¡¡Ãæ¹ñ¥Á¥Ù¥Ã¥È¼«¼£¶è¤ÎÅìÉô¥Ë¥ó¥Á¡¼»Ô¤Ë¤Ï35¤Î¾¯¿ôÌ±Â²¤¬Êë¤é¤¹¡£»ÔÆâ¤Î»ê¤ë½ê¤ËÌ±Â²¤Î°ìÂÎ²½¤ò·¼È¯¤¹¤ëÉ¸¸ì¤¬·Ç¤²¤é¤ì¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï»³´ÖÉô¤Ë½»¤à¾¯¿ôÌ±Â²¤ò³¹Ãæ¤Ë°Ü½»¤µ¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£³°¹ñ¿Íµ¼Ô¤ÎÆþ¶¤ò¸·¤·¤¯À©¸Â¤¹¤ë¥Á¥Ù¥Ã¥È¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÅý¼£¤Î°ìÃ¼¤ò³À´Ö¸«¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡á»³¾å¹â¹°¡Ë
¡¡¡ÖÌ±Â²ÂçÃÄ·ëËüºÐ¡×¡£2025Ç¯6·î²¼½Ü¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¼çºÅ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿µ¼Ô¤é¤¬»ÔÆâ¤Î¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¤È»³È©¤Ë¸½¤ì¤¿µðÂç¤ÊÉ¸¸ì¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¹âÂ®Æ»Ï©±è¤¤¤Î»³¡¹¤äÅÄÈª¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÉ¸¸ì¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÎ©¤ÁÊÂ¤Ö¡£Ãæ¹ñ¤ÇÀ¯¼£Åª¤ÊÉ¸¸ì¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÌµþ¤Ê¤ÉÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¾¯¿ôÌ±Â²¤Ø¤ÎÅý¼£¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¡¡ÖÃæ±û¤Ï¥Á¥Ù¥Ã¥È¤ò»Ù»ý¤·¡¢Á´¹ñ¤¬»Ù±ç¡×¡ÖÌ±Â²¸òÎ®¤Î¤¿¤á¤Ë¶¦ÄÌ¸ì¡ÊÃæ¹ñ¸ì¡Ë¤ò³Ø¤Ü¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¡£¥Á¥Ù¥Ã¥È¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÅý¼£¤ËÈ¿È¯¤¹¤ëË½Æ°¤¬µ¯¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿Âó¿£Âç¤ÎÉÙºäÁï¶µ¼ø¡ÊÃæ¹ñ¾ðÀª¡Ë¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¼«Á³¤Ë»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¹ª¤ß¤ÊÉ½¸½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¿Í¸ý¤Î9³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë´ÁÂ²¤Î¤Û¤«¡¢55¤Î¾¯¿ôÌ±Â²¤¬¤¤¤ë¡£Â¿Ì±Â²¹ñ²È¤ò·Ç¤²¤ë°ìÊý¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤¬¾¯¿ôÌ±Â²¤ÎÆ±²½À¯ºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£¹ñºÝ¿Í¸¢ÃÄÂÎ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥é¥¤¥Ä¡¦¥¦¥ª¥Ã¥Á¤Ï2024Ç¯¡¢À¯ÉÜ¤¬¡ÖÀ¸³è¸þ¾å¡×¤Ê¤É¤òÌ¾ÌÜ¤Ë¼«¼£¶è¤Î¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÂ²¤ò»ö¼Â¾å¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¶¯À©°Ü½»¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡°ì¹Ô¤ÏÅö¶É¤Î°úÎ¨¤ÇÌó20Ç¯Á°¤ËÀ¯ÉÜ¤Î»Ù±ç¤Ç»³³ÙÃÏÂÓ¤«¤é½¸Íî¤´¤È°Ü½»¤·¤¿¾¯¿ôÌ±Â²¥á¥ó¥ÑÂ²¤Î²ÈÄí¤òË¬Ìä¡£²È¼ç¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö°Ü½»¤òµñÈÝ¤¹¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¸³è¤ÏÊØÍø¤Ë¤Ê¤ê¼ýÆþ¤âÁý¤¨¤¿¡×¤È¤·¤¤ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡µï´Ö¤Ë¤Ï½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎÂç¤¤Ê¾ÓÁü¼Ì¿¿¤¬·Ç¤²¤é¤ì¡¢²È¼ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÇã¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£°úÎ¨¤Î¼«¼£¶èÀ¯ÉÜÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤´¤¯¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î°ìÈÌ²ÈÄí¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÊÉ¤Ë¤Ï¶¦»ºÅÞ´´Éô¤È¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤¬¾þ¤é¤ì¡¢ÅÞ¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ÔÆâ¤Ç¤Ï¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤à¡£8Ç¯Á°¤Ë¹Åì¾Ê¤«¤é°Ü½»¤·¤¿ÅÚ»ºÅ¹¤Î½÷À¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î³Ø¹»¤Ï´ÁÂ²¤¬Áý¤¨¤¿¡£´ÁÂ²¤È¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÂ²¤Ï°ì¤Ä¤Î²È¤À¡×¤ÈÍ§¹¥´Ø·¸¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¹Ù³°¤Ç°û¿©Å¹¤ò±Ä¤à¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÂ²¤Î½÷À¤Ï¡Ö´´ÀþÆ»Ï©±è¤¤¤ÎÅ¹¤Ï´ÁÂ²¤ÎÅ¹¤Ð¤«¤ê¡£¡Ê³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤â¡Ë¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ÏµÒ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¾®À¼¤ÇÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¥Ë¥ó¥Á¡¼»Ô¤òÎ¥¤ì¤ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¼ÖÃæ¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ê½¬¡ËÅÞÁí½ñµ¤Ë´¶¼Õ¤·¤è¤¦¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿É¸¸ì¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£