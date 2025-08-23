エスクデロ競飛王がEDO ALL UNITEDに加入

関東サッカーリーグ2部のEDO ALL UNITEDは8月20日、J1などでプレーしたエスクデロ競飛王が加入したと発表した。

ファンからは「移籍市場が揺れた」「まじか！」と話題を呼んでいる。

36歳のエスクデロは浦和レッズユース出身で、2005年にトップチームでJリーグデビュ−。12年にFCソウルへ移籍後、 江蘇舜天（中国）、京都サンガF.C.、蔚山現代（韓国）、栃木SCチエンマイ・ユナイテッド（タイ）、CDアトレティコ・マルテ （エルサルバドル）、バンユール・シティSC（オーストラリア）を渡り歩き、昨季はオーストラリアのノース・ジーロング・ウォリアーズFCでプレーしていた。

また、07年に日本国籍を取得しU-23日本代表としてもプレーした。そんななかで20 日、本田圭佑が発起人となり2020年に創設された関東2部のEDO ALL UNITEDへの加入が発表され、本田本人も「セル、Welcome!」とコメントしている。

ファンからは「関東2部にまたビッグネームが」「ビッグサプライズ移籍なのでは…！？」「面白い補強」「まじかーー！」「マジかよ…」「まだ現役だったのか」「ええー！」と、さまざまな驚きのコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）