夏パンツ探すなら【ニトリのN+】が正解かも！ 大人に似合う「パンツ」って？

酷暑の夏も快適に穿けて、大人世代に似合う夏パンツは【ニトリ】が展開しているファッションブランド【N+（エヌプラス）】で探すのがひとつの手。今回は、楽ちんなのにキレイ見えも叶えられそうなN+の夏向けパンツをお届けします。ちょっとしたデザイン性や素材にこだわったテーパードパンツやワイドパンツは、暑さでオシャレが億劫になってしまう夏コーデの救世主になってくれるかも！

すっきり涼しげに穿けるモードなテーパードパンツ

【N+】「タックテーパードパンツ」\3,990（税込）

前身頃にしっかりとインタックを入れ、モードな雰囲気に仕上げたテーパードパンツ。ハイウエストからストンと落ちるスマートなラインは、脚線をカバーしつつすっきり穿けそうなのが魅力です。粗すぎない麻調の落ち着いた素材感が、コーデを涼しげに見せつつきちんと感を両立させてくれます。

ルーズに見せない絶妙シルエットのイージーパンツ

【N+】「接触冷感すっきりイージーパンツ」\2,990（税込）

ドローストリング入りのゴムウエストで楽ちんな着心地に期待できるイージーパンツ。タックを入れたこだわりのテーパードシルエットのおかげでルーズに見えにくく、キレイめ派の大人女性も気楽に穿きやすい一本です。接触冷感素材を使用しているため、ロングパンツが辛いと感じる酷暑の日にも思わず手に取りたくなるかも。

キレイめコーデに夏を香らせるワイドなマリンパンツ

【N+】「セミワイドマリンパンツ」\2,792（税込・値下げ価格）

マリンパンツのようなデザインが、一点投入でコーデに夏らしさを演出するセミワイドパンツ。ダボっとなりにくいセミワイドなシルエットと「しわになりにくさが特徴」（公式オンラインストアより）の上品な素材を採用しており、オンオフ問わず着回せそうです。ボタンが生地と同系色のため、カジュアルな印象になりすぎないのもGOOD。

こなれ感とキレイ見えを両立させるセミワイドパンツ

【N+】「麻調セミワイドパンツ」\2,990（税込）

ストレッチ性のある麻調素材を使用し、夏らしさと楽な着心地を兼ね備えた一本。太すぎないワイドシルエットが気になる脚のラインをカバーしつつ、コーデのこなれ感も高めてくれそう。後ろのみゴムになっていることでウエストまわりがもたついて見えにくく、キレイめな印象に寄せやすいのも嬉しいポイントです。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ