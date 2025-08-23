浜辺美波、“超”至近距離オフショットに反響「上目遣いと笑顔に心打たれました」「彼女感満載」
俳優・浜辺美波が23日までに自身のインスタグラムを更新。22日から発売された写真集『25（ニジュウゴ）』（講談社）のオフショットを公開した。
【写真あり】彼氏目線…!?超至近距離で笑みを浮かべる浜辺美波
浜辺は写真集が発売されたことを伝えながら、「今回はオランダ アムステルダムにて撮影させていただきました」と報告。「絵本の中に飛び込んだような街並みが美しくて、街を歩いているだけで目に入る景色に心がキラキラしました」とつづり、美しい街並みを歩く姿や飲み物を楽しむ様子を超至近距離で撮影したカットなどを公開した。
この投稿には「上目遣いと笑顔に心打たれました」「すっぴんも綺麗」「オフショ彼女感満載」との反響が寄せられている。
