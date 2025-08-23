「シルエット大満足！」【ユニクロ】マニアもヘビロテ中♡「バズりデニム」

今季もデニムがトレンドの本命に！ でも種類が豊富すぎて、どれを選ぶか迷ってしまう人も多いのでは？ そんな時はおしゃれなftnアイコンのInstagram投稿を参考に、ヒット商品からお気に入りを探すのがおすすめです。今回注目したのは、大人可愛いコーデが得意な@ma_anmiさんが絶賛する【ユニクロ】のカーブジーンズ。「バズりデニム」と紹介される、その魅力にフォーカスします！

絶妙なカーブシルエットに「大満足」の声

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

「シルエット大満足」「すでにヘビロテ中」と@ma_anmiさんが絶賛するのが、こちらのカーブジーンズ。程よいボリュームのバギーシルエットに、トレンドのカーブラインをプラスした立体的なフォルムが特徴です。ゆとりがあって楽そうなのに、こなれ感のあるルックスのバランスが◎ 特にコンパクトなトップスとは好相性で、半袖のニットトップスを合わせれば初秋にもぴったりな大人カジュアルが出来上がります。

綺麗めアイテムとの相性もGOOD

カジュアルなデニムパンツながら、上品なブラウスやジャケットとも好相性な着回し力の高さも魅力。足元にパンプスを合わせれば、きれいめ寄りに決めたいお出かけシーンにもふさわしい、大人スタイルが完成します。インナーをタックINすることで、脚長効果も期待できます。合わせる素材を選びにくいデニムパンツなので、季節の変わり目コーデにも頼れる1本です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ma_anmi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M