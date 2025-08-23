飼い主さんがおうちにいない間、猫ちゃんがいったい何をして遊んでいるのか気になったことがある人もいるのではないでしょうか？Instagramアカウント『バニラとメープル』に投稿されたのは、そんな飼い主さんが外出中の猫ちゃんの様子。電池が切れてしまったおもちゃでどうにか遊ぼうとする猫ちゃんの姿には、「愛おしさ増し増しですね」「か、かわいい…そして切ないｗ」といった声が寄せられることに。投稿は再生回数1400回を突破し、見た人に笑顔を届けています。

【動画：お留守番中の猫の様子を見てみたら→『電池が切れたおもちゃ』の前で…】

飼い主さんの外出中に、おもちゃの電池が切れてしまい…

この日、マンチカンのメープルくんの飼い主さんは、お部屋についているペットカメラの録画記録を見てみることにしたのだそう。飼い主さんが外出中の間、メープルくんはいったい何をして遊んでいるのか…その様子を確認してみたのだといいます。するとそこには、おもちゃの前でうずくまるメープルくんの姿が。

どうやら、自動で動くおもちゃが電池切れになってしまったようです。普段なら円形の布の端をねこじゃらしがクルクルと回っていますが、この日はおもちゃの電池が切れてしまったため、微動だにしません。メープルくんは、いつもと様子が違うそのおもちゃをじっと見つめ、何か考えていたといいます。

おもちゃを手動で回してみることに

電池が切れて動かなくなったおもちゃの前に座り込んでいたメープルくん。すると、メープルくんはおもむろにおもちゃのねこじゃらしの部分を口に咥え始めたとのこと。そして次の瞬間…なんと、メープルくんはねこじゃらしを咥えたまま、おもちゃの本体の周りをグルグルと回り始めたそう！電池が切れて動かなくなってしまったため、手動で遊ぼうと思ったようです。

しかし、メープルくんは本体のまわりを半周すると、口からポトリとねこじゃらしを落としたのだそう。やはり、このおもちゃは自分で回すのではなく、回っているのを捕まえる方が楽しいと気づいたのかもしれません。

発想の転換で、いろいろなものがおもちゃに早変わり

発想を転換させ、おもちゃで遊ぼうと頑張る姿を見せてくれたメープルくん。きっと、メープルくんの想像力が豊かなのは、普段からたくさんのおもちゃに囲まれているからかもしれません。トンネルやマタタビボール、ねこじゃらしなど、飼い主さんにプレゼントしてもらったおもちゃで日々想像力を養っているメープルくん。そんなメープルくんだからこそ、電池が切れてしまったおもちゃでさえも独自の遊び方で楽しもうという発想が生まれたのでしょう。

当たり前の方法だけではなく、豊かな想像力を使って、日々楽しみを見つけるメープルくんなのでした。

電池が切れてしまったおもちゃを手動で遊ぶメープルくんの光景には、「発想と仕草が凄く可愛い♡」「手動というか、口動ｗ」「ママさんが帰って来るまでちょっと待っててね」と感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『バニラとメープル』では、そんなお利口なメープルくんのさまざまな様子が投稿されていますよ。

メープルくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「バニラとメープル」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。