《新作》大当たりキターーーッッ！！！【ファミマ】限定♡「パケ可愛アイス」

夏のスイーツといえば「アイス」！ 今回は【ファミリーマート】で買える「新作アイス」をピックアップ。思わずパケ買いしてしまいそうな、かわいい & おしゃれな商品を集めました。

これ絶対買う！「たべる牧場パフェ コーヒー & みるく」

アイスマニアの@miki__iceさんが「歴代“たべぼくパフェ”の中でも結構好き」と絶賛するのが、こちらの「たべる牧場パフェ コーヒー & みるく」です。程よくコクのあるミルクアイスに、カフェオレのような味わいのコーヒーアイスを合わせています。さらに、パリパリのチョコチップやコーヒーソースなど、味や食感の変化を楽しむことができて「満足感のある仕上がり」だとか。お値段は\450（税込）です。

これ好きなやつ！「たべる牧場 もも」

ファミマで大人気のアイス・たべる牧場シリーズからもう1品ご紹介。@miki__iceさんが「夏にぴったりな白桃とミルクアイスの組み合わせ」と激推しする「たべる牧場 もも」です。ももモチーフの帽子をかぶった牛のキャラクターと、ピンクのアイスがとにかく可愛くて、食べる前からときめいてしまいそう。もも果汁・果肉17%使用の白桃アイスは「ねっとりなめらかで、しっかり甘さ」も感じられるとか。桃好きはお見逃し無く！ お値段は\278（税込）です。

これコンビニで買えるの！？「アサイーボウルアイス」

写真映えするカラフルな見た目や、ヘルシー & おいしいで幅広い世代に人気の「アサイーボウル」のアイスが登場！ @miki__iceさんいわく、かき氷仕立てのアサイーアイスの上に、はちみつ・バナナソース・いちご・ブルーベリー・パイン・グラノーラとトッピングをたっぷり。甘さ・甘酸っぱさのバランスが絶妙で「南国気分を味わえる」と大絶賛。\450（税込）とちょっぴりお高めですが、試してみる価値ありです！

ハマりそう！「サクレ チョコミント」

シャリシャリ食感が人気の「サクレ」から、ファミリーマート限定フレーバー「チョコミント」が登場。@miki__iceさんによると「清涼感のあるミントかき氷に、たっぷりのチョコチップ」が混ぜこまれているのだそう。ミント感が強そうな見た目ですが、意外とマイルドとのこと。「身体の内側から涼みたいときにオススメ」と絶賛されています。お値段は\173（税込）です。

