凶暴猫さんと飼い主さんが、頭突きで対決することに。鋭い表情でぶつかり合うふたりでしたが、予想外の展開に…？

思わず笑ってしまう対決の様子は記事執筆時点で3.6万回再生を突破し、「厳つい顔でじゃれ合うの好き」「大好きじゃんw」「この動画ずっと見れるわww」といったコメントが寄せられています。

【動画：パパと猫の『頭突き対決』が始まったかと思ったら…】

頭突き対決

YouTubeチャンネル『kokesukepapa』に投稿されたのは、猫さんと飼い主さんが頭突き対決をしてみた時の様子。右手には飼い主であるパパさんが、左手にはちょっぴり凶暴な一面もあるというロシアンブルーの「すずまろ」くんが構えていたといいます。

すずまろくんが上げた鳴き声を合図に、頭突き対決がスタート。両者まずは相手の様子をうかがうためか、軽めに顔をぶつけていたそう。ふたりとも眼光鋭く、睨んでいるような表情がそっくりです。

相思相愛なふたり

時々すずまろくんが鳴き声を上げながら、グリグリと力強く頭や顔面をぶつけ合っていたというふたり。すずまろくんのあくびを真似したりと、ノリノリなパパさんもとっても楽しそう。そして、このまま激しい戦いが繰り広げられていくと思われましたが…。

よく見てみると、ふたりが行っていた頭突きは対決というよりも、猫の愛情表現のよう。戦いに見えるほど強めにスリスリしているのは、すずまろくんのパパさんへの愛情がそれだけ深いからなのでしょう。鋭い表情でデレデレに甘えているというギャップが、可愛すぎます…！

勝負の結果は…

一旦頭突きを止めたすずまろくんですが、パパさんが顔を覗き込むと再開。顔や頭を何度もスリスリと擦りつけ合っているふたりの姿は、もうイチャイチャしているようにしか見えません。

ブルルッと頭を振るすずまろくんの動きを回避した後、パパさんはもう一度スリスリしてから渾身の頭突きを発動。しかし、すずまろくんは華麗に回避しながら立ち去り、頭突き対決は引き分けとなったそうです。

投稿には「らぶらぶやないか♡」「やっぱパパのこと好きなのね…w」「お互いただの愛情表現で笑う、仲良すぎて羨ましいぐらい」「すずまろ本当にかわいいな」「猫は飼い主を大きい猫だと思ってるってマジなんだなw」「ちゃんとすずまろが来るタイミングで攻めてるの偉い」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『kokesukepapa』では、すずまろくんとご家族の日常の様子が投稿されています。甘えモードの可愛いすずまろくんの姿や、パパさんとの様々な対決の様子なども観ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「kokesukepapa」さま

執筆：くるみ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。