超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #2』が8月22日に配信。出演した学生が、占いと広報スキルについてプレゼンテーションを行なった。

【映像】占い大好きな明大生のプレゼン

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

明治大学法学部に通う紺谷桃香（こんや・ももか）さんは「占い」と「広報スキル」をアピール。紺谷さんは占い研究会に所属して大学祭では仲間と共に500人を占った。大学では人気ゼミの広報部長を務め、ラジオ放送やYouTubeの動画制作などを通して多くの人に情報を届けているという。そんな紺谷さんの武器は「チャレンジ精神」と「分析力」だという。



自分自身を占うことはあるのか？

吉柳さおり（株式会社ベクトル取締役副社長）：なぜゼミの広報部長にアサインされたのでしょうか？

紺谷：元々動画編集や記事作成などが大好きでした。いろいろな人にゼミの魅力を届けたいという一心で広報を担当しています。

池田裕記（九州旅客鉄道株式会社 人事部担当部長）：強みとして分析力も挙げておられますが、あなたの分析力が分かるエピソードがあれば教えてください。

紺谷：占いをする中で、相手が聞きたくないような情報を伝える場面もあります。そこで瞬時に相手の反応を分析して、聞きたくないことは“ポジティブ変換”して伝えています。

大口一仁（株式会社みずほフィナンシャルグループ人材戦略推進部 採用チーム次長）：自分自身を占った結果とやりたいことが相反した場合はどうしますか？

紺谷：相反することはたくさんありますが、占いに人生を左右されてしまってはもったいないです。私の中で占いはエンタメとして使っており「やって後悔する」方を取っています。



両極端な評価の理由は？

企業の採点は、下が2点から上は9点までばらけた。

「9点」をつけた株式会社みずほフィナンシャルグループは「立ち上る雰囲気、清々しいヒューマンタッチ（人間味）もすごくいい。それでいて占いという非常にニッチな部分にフルコミットしているというある種いい意味での“過剰感”が個人的には大好き。みずほではお客様のニーズに応えるのみならず、背中を押してあげること重要です。そのため、ヒューマンタッチで信頼関係を作り、その上で背中を押す。紺谷さんはそれができると思う」と評価。

一方、「2点」をつけたロート製薬は「もったいないの一言だ。不思議な魅力を感じるが、紺谷さんの本当の魅力は『チャレンジ精神』と『分析力』ではないと思う。『なぜ私はこんなに占いが好きなんだろう』などともっと磨いて話せたらよかった」と述べた。