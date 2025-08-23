アニメ「ダンダダン」公式X（旧ツイッター）が22日、アカウントを更新し、同作内の楽曲が、ロックバンド「X JAPAN」の楽曲に似ているのではないか、という問題について謝罪の声明を出した。



話題になっているのは、8月8日未明に放映された同作第18話で登場した「Hunting Soul」という楽曲。除霊のために登場したバンドが大音量で披露したものだった。ボーカルが髪を逆立てていたこともあり、楽曲がX JAPANのものに似ているのではないか、とYOSHIKIが自身のXで指摘したことで物議を醸していた。



これを受けて、アニメ「ダンダダン」製作委員会は公式Xに文書を掲載した。「楽曲『Hunting Soul』に関しまして、皆様にご心配をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。「制作チーム一同が尊敬してやまないYOSHIKI様とX JAPAN様のような熱量をアニメの中で再現すべく、また音楽演出において、『ダンダダン』のアニメにおけるストーリーやシーンにマッチし、かつ作品としてクオリティをさらに上げられるようにとの想いで制作いたしました」と説明した。



YOSHIKIの指摘に対しては「事前のご説明に思いが至らなかったことで、ご心配をおかけしてしまったことは本意ではなく、心からお詫び申し上げます」と素直に謝罪し、「権利関係につきましても、関係各所と建設的に協議を進めております」と知らせた。また、YOSHIKI本人とも話し合いの場を設けていることを記し、「今回を契機に、未来に向けた創造的な取り組みを共に考えている所でございます」と新たな展開にも含みを持たせた報告もした。



YOSHIKIも同日に都内で行われた「サウジアラビア公演 発表記者会見」の中で騒動について再び言及。「僕もビックリしちゃって、器用に生きられればいいんですが、投稿してしまって。今回色々勉強させていただきました。その後に（アニメの）製作委員会の方からお電話を頂きまして、とても前向きな話になった。こうして扱って頂いて本当に光栄に思っていますし、色んな過程がありましたけど、また素敵な出会いができたのかなと思っています」と話し、「とても誠意のある建設的な話をさせて頂いた」「すごく良い気持ちでディナーショーに挑める。騒がせてしまって申し訳なかったです」と前向きなコメントを残していた。



