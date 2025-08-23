TICAD＝アフリカ開発会議が22日、閉幕した。成長著しいアフリカは世界中から熱い視線を浴び、大国の影もちらつく。日本の存在感を高めるために政府が掲げる戦略とは？石破首相が臨んだ「マラソン会談」の舞台裏を取材した。

■石破首相「ウィンウィンの関係を」

豊富な天然資源と急増する人口により、急速な経済成長が見込まれるアフリカ。世界各国が投資の拡大を競い、日本企業の進出も年々広がりを見せている。

20日から3日間開催された第9回アフリカ開発会議（TICAD9）には、アフリカ49か国が参加。

石破首相はインド洋とアフリカを結ぶ新たな経済圏構想を提起。アフリカと日本の経済連携を強化し、日本企業の進出を後押しする考えを示した。

「ウィンウィンの関係をこれからさらに発展させたい。インド洋を囲む国々とともにアフリカの域内統合や産業発展に貢献していきたい」（石破首相）

閉会式で採択された「横浜宣言」には、日本の強みを活かした協力分野が盛り込まれた。AIやロボット技術を活用した産業支援、食料不安の解消に向けた農業支援など、ラインナップは多岐にわたる。石破首相は、今後3年間で30万人の人材育成を実施する方針も明らかにした。

さらに、トップ外交にも力を入れた。石破首相は3日間で各国首脳ら34人と相次いで会談した。

■貴重な外交舞台“マラソン会談”

分刻みのハードスケジュールとなる「マラソン会談」。今回の会議でポルトガル語通訳を務めた外務省の柴田道子さんは、「15〜20分の限られた時間で多くの国々と会談するには切り替えが非常に重要」とその難しさを語る。

一方、往来のハードルが高いアフリカ諸国の首脳が一堂に会するTICADは、日本外交にとって貴重な機会だ。アフリカへの関与を強める大国との差別化を図るうえでも、大きなアドバンテージとなる。

柴田さんは、ポルトガル語通訳として10年以上のキャリアを重ねてきたが、「どんな機会であっても毎回非常に緊張する」という。こだわっているのは、入念な事前準備だ。柴田さんのタブレットには、会談相手のプロフィールや相手国の基本情報がびっしりと書き込まれている。

さらに、ポルトガル語は国によって発音や語彙が異なるため、事前に会談相手のスピーチ映像などをチェックして、話し方を確認しておく必要があるという。

体調管理も重要だ。声が出なくては通訳ができない。柴田さんの必需品は、喋りながらでも使える「貼るトローチ」。9歳と4歳の子育て中のため、家族の体調管理にも気を使っている。

「通訳対象者と先方の会話が噛み合った瞬間を第一線で感じられることが、通訳業務のやりがいです」（柴田さん）

■舞台裏で見つけた会談彩る“工夫”

「マラソン会談」の舞台となる会場裏で外務省の高木勇歩さんが紹介してくれたのは、「オカピ」のぬいぐるみ。キリンの仲間で絶滅危惧種でもあるオカピはコンゴ民主共和国を象徴する存在で、両首脳が向き合うテーブルの上に置かれるという。

今回のTICADでは、こうした「ゆかりの品」が各国首脳との会談ごとに用意された。たとえばアンゴラは紙幣にも描かれる「考える人」のオブジェ、カーボベルデは日本が協力している漁業を象徴する「マグロ」のぬいぐるみが選ばれた。

「相手国との関係を表すうえで何が一番よいかを考えて選びました。こういった視覚的な要素も使って最大限にアレンジし、限られた時間のなかでも首脳会談を彩ることができればと思います」（高木さん）

■影響強める大国…日本は“量で勝負”

自民党内で石破首相への退陣圧力が強まるなかでの開催となった、今回のTICAD。ある外務省関係者は、「国内の政治状況に左右されることなく、日本はアフリカ重視の姿勢を明確に示す必要がある」と強調する。

背景にあるのは、巨額のインフラ投資をテコに影響力を拡大している中国とロシアの存在だ。これに対し日本は、「各国のニーズに合わせた質の高い支援」を打ち出すことで、大国と一線を画す戦略をとる。別の外務省関係者は、「トップ会談で示した日本の姿勢にアフリカ首脳らは好意的な反応を見せてくれた」と胸を張る。

揺れ動く国際環境のなかで、日本がアフリカで存在感を維持できるか。今後も日本外交の真価が問われることになる。

（外務省担当・鈴木しおり）