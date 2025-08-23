『絶対幸せにする』そう誓いボロボロの元繁殖犬を引き取った飼い主さん。その言葉通り劇的に変化した現在の姿が反響を呼んでいます。感動的な投稿は記事執筆時点で1.9万回再生を突破し「幸せそうで嬉しい」「愛されてるのが伝わります」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：やせ細り、毛が腐っていた保護犬→『絶対幸せにする』と誓った結果…劇的に変化した『現在の様子』】

やせ細ったマルチーズを保護

TikTokアカウント「poppo_yumi」に投稿されたのは、投稿主さんが保護施設で出会った1匹のワンコが幸せを掴んだストーリーです。のちに「ポッポ」くんと名付けられるマルチーズの男の子は元繁殖犬でした。

2023年10月、ポッポくんが3歳のときにお迎えしたといいます。出会ったときのポッポくんは、やせ細った身体に被毛や皮膚の状態も悪くまるで腐ったような状態…。ガリガリの身体は異臭を放っていたといいます。

幸せにする！そう誓った結果…

『幸せにする』そう固く誓いポッポくんを引き取ったという投稿主さん。今までの辛い過去を幸せという温かな記憶に上書きしてあげたいと思ったのではないでしょうか。

撫でられると気持ちよさそうなお顔を見せ、抱っこされるとあたたかな温もりにウトウトと眠そうにするなど、家族となってからのポッポくんはとっても穏やかに過ごしているそう。投稿主さんからの愛情が徐々に閉ざされた心をほぐしていったのでしょう。

これからもずっと幸せに♡

寝ていることが多いというポッポくんに向けて『起きている間に思い出たくさん作ろうね』と語りかける投稿主さん。人間の何倍ものスピードで年を重ねるワンコに同じ思いを抱く飼い主さんも多いのではないでしょうか。

大きなクリクリのお目目でこれからもたくさんのものを見てほしいものです。大好きなご主人様とのお出かけも楽しんでくださいね♡

この投稿には「愛されてますね」「素敵な方に会えて幸せそう」「大きな目が可愛すぎます」といった多くのコメントが寄せられました。辛かった過去は楽しい思い出に上書きされたことでしょう。

幸せそうなポッポくんの姿は、TikTokアカウント「poppo_yumi」やInstagramからもチェックできますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「poppo_yumi」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております