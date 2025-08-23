お姉ちゃんがお友達と立ち話をしていたら、車で待っていた大型犬は寂しくなってしまったようで…？大型犬の可愛い行動が話題になり、投稿は記事執筆時点で55万2000回再生を突破。「最高」「自己主張が強い(笑)」といった声が寄せられています。

【動画：車の横で少し立ち話をしていたら、助手席にいた大型犬が…もはや窓拭き？寂しがり屋さんすぎる行動】

車の横で立ち話をしていたら、大型犬が寂しがって…

Instagramアカウント「kotetono」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「トノ」くんとお姉ちゃんが車でお出かけした時の出来事です。

途中でお姉ちゃんは車を止め、少しだけお友達と外で立ち話をしていたそう。

エアコンのおかげで車内は快適な温度を保っているうえに、お姉ちゃんは車のすぐ横にいて姿が見えているので、助手席にいるトノくんはいい子で待っていてくれるはず。

…と思いきや、お手々で窓をガシガシと引っ掻いて、「置いて行くな！ボクも外に出せ～」とアピールしはじめたとか。

トノくんはお姉ちゃんが大好きとのことなので、ほんの少し離れているだけでも寂しくて仕方ないようです。

可愛すぎる行動に爆笑

一度手を止めてお姉ちゃんをじーっと見つめていたかと思うと、再び窓をガシガシしはじめたトノくん。

その後も、なぜか時々ペロンッと窓を舐めながら、「出せや！」としつこく訴え続けていたそうです。まるで一生懸命窓拭きをしているかのような姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

トノくんの圧が強すぎて、恐怖すら覚えたというお姉ちゃん。しかし全てはお姉ちゃんへの愛ゆえの行動だと思うと、たまらなく愛おしいですね！

この投稿には「可愛すぎる」「寂しがり屋のヤンチャｗ」「窓舐めるのめっちゃ面白い！」「拉致されて、ヘルプ要求してるみたいｗ」といったコメントが寄せられています。

お買い物中に待っていてくれることも

別の日には、トノくんと兄貴分のMIX犬「コテツ」くんが車の中で、お買い物中のお姉ちゃんが戻って来るのを待つ様子が投稿されています。

お母さんが一緒にいるので寂しくはないはずですが、トノくんは窓からひょっこりお顔を出し、コテツくんはフロントガラス越しに外の様子を眺め、2匹揃って「まだかな～？」と健気に待ち続けていたとか。こんなにも愛されているなんて、お姉ちゃんがうらやましいですね！

トノくん＆コテツくんの可愛い姿や、ご家族との愉快で愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「kotetono」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kotetono」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。