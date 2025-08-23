「どうしてあんなヤツが評価されるんだ…!?」

あなたも、自分より能力が低い人がなぜか上司から高く評価されていて、イラッとした経験があるはず。ではこのような「なぜか評価される人」の“戦略”を、あなたは知っているだろうか。『雑用は上司の隣でやりなさい』は「周りに実力を“評価させる”戦略」を初めて言語化したロングセラーだ。発売直後から賛否両論を巻き起こし、「よくぞ言ってくれた」「 暗黙知が“言語化”されている 」「今まで気づいていなかった“新事実”」など大反響が集まっている。そんな「職場で実力を適切にアピールする“見せ方”の技術」をまとめた本書の中から「出世する人／しない人の特徴」についてお伝えする。

「長期休み明けにお土産を配る時」にやっている1つのこと

みなさんの職場には、長期休み明けに職場でお土産を配る文化がありますか。こんな文化なくなればいいのに、と思っている人も多いと思いますが、そうは言ってもなかなか変わるものではありませんよね。

でも実は、よく見てみるとこの“面倒な謎文化”の中で、

出世していく人と、そうでない人とで、やっていることに決定的な違いがあることに気づきます。

それは、「ただ配るだけ」か、「ひとこと会話を添えている」かの違いです。

出世する人は「渡し方」が違う

出世する人はお土産をただ“置いていく”だけでは終わりません。

彼らがやっているのは、

「お土産＋ひとこと雑談」というセット技です。

・「最近、A社の案件どうですか？」

・「〇〇さん、あの資料すごく参考になりました」

・「夏休み中にB社の情報ちょっと仕入れてきたんで、また話しましょう」

こうした軽い一言を添えているのです。

実はこれだけで、受け取る側の印象はまったく変わります。

お土産を配るときは、普段話さない人と合法的に話ができるチャンスです。突然にしゃべりかけてしまうと疑われますが、お土産を持ってきたなら、自然ですよね。

つまり出世する人は、明確な成果だけではなく“印象の積み重ね”で評価を作っているのです。

「配る」だけで終わらせない人が出世する

たとえまだ若手であっても、「あの人、なんとなくできそうだよね」と言われ始めると、徐々に周囲の評判も変わっていきます。

職場の人事評価は定量的に見せて、その実この“なんとなく”が積み重なって、

「昇進させても問題なさそうだよね」「チームを任せてみても大丈夫そう」と判断されていくのです。

評価は成果だけで決まるわけではありません。日常の小さな行動の“渡し方”で、大きく差がつきます。

たったひとことの雑談が、次のチャンスを連れてくる。

その事実に気づいているかどうかで、出世レースの結果は変わってくるのです。

（本記事は『雑用は上司の隣でやりなさい』に関する書き下ろし原稿です）