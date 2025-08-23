「せっかく“いい会社”のはずなのに、毎日ぜんぜん楽しくない…」

あなたは今の職場で、「うまく言葉にならない“悩み”」を感じたことはないだろうか。「この会社で一生働くなんて無理…」「でも、他に“やりたいこと”もない…」「だから、しぶしぶ働いている…」そんな日々に「このままでいいのか？」と不安になったことも、一度ではないはず。

こんな“うまく言葉にできないモヤモヤ”を「見事に“言語化”してくれた!!」と話題なのが、新刊『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』だ。各所から共感が殺到している本書の内容に沿って、今回は「キャリアのモヤモヤ」の正体について解説する。

静かに迷い始める“優等生”たち

気がつけば、「正解の上」を走っていた。

疑うこともなく、迷うこともなく。

だが、その道の先に、気づけば「自分」がいなかった――

「やりたいことは何ですか？」

こう聞かれた時に、ふと、言葉に詰まる。

「できることはある。それなのに、“やりたいこと”が見つからない……」

そうして、答えてしまう。「何でもできます」と。

王道キャリアの裏にある「悲惨な現実」

「いい会社」で働いて、無難にキャリアを築いていく。

時に成果を出して評価されても、

どこかに残る、言葉にならない違和感。

それは――

「この先に、自分の生きたい姿があるのか？」というモヤモヤ。

この問いは、押し込めばそのうち消える。

そう、いつからか思い込むようになっていた。

「仕事なんてこんなもの」

そう気持ちを上書きし、次の目標へ進むことで、

心のざわめきを黙らせてきた。

そうやって、ここまで来たのだ。

自分だけの“道”がきっとどこかにある

これまでの努力に、後悔はない。

得てきたものにも、それなりの誇りはある。

それでも――

ふと立ち止まったとき、心の奥から囁く声が聞こえる。

――これは、本当に、自分が望んだ人生だったのか？

その問いだけは、

どれだけ上塗りしても、静かに、必ず戻ってくる。

まずは、スマホを閉じて、そっと目を上げてみよう。

他人のようになる必要はない。

むしろ、あなたにしか歩けない道が、必ずどこかにあるはずだ。

（本記事は『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』の一部を編集・加筆・調整した原稿です）