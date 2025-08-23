なぜこの人のレビューだけが「信じられる」と言われるのか？

【YouTube総再生回数60億突破】知る人ぞ知る凄腕クリエイターが初めて明かす「圧倒的な企画力」のすべて。企画・マーケティング・クリエイター・営業職 必読のトップYouTube作家＆マーケッター、初の著書『YouTube作家がこっそり教える 「ウケる企画」のつくり方』（ダイヤモンド社）は、企画に悩む、すべての人に向けてノウハウを初公開している。

実力派YouTubeチャンネルを厳選紹介

企画の運用で参考になるYouTubeチャンネルを紹介したい。

かなりの実力派だが、それぞれ違った個性で、各ジャンルに風穴を開けたものばかりだ。

ぜひ一度見て、参考にしてほしい。

コスメ系YouTubeチャンネル

「水越みさと」

（@mizukoshimisato：チャンネル登録者数91.8万人超）

一般的なコスメ系YouTuberのスタイルとは？

一般的なコスメ紹介系YouTuberは、化粧品を紹介したり、メイクのバリエーションを紹介したりする。

そのうえで、個人的な話をして「自分自身」を知って親しみを感じてもらい、ファンになってもらうというブランディングが多かった。

「水越みさと」が際立つ理由は“情報量”の多さ！

ところが、「水越みさと」では、とにかく「情報量」で勝負している。

ほかのYouTuberが、ブランドコスメの新作商品1つについてレビューしているとしたら、「水越みさと」では、発売された全種類をレビューするのだ。

圧巻の比較レビューで視聴者の「知りたい」に応える

また、化粧下地やリキッドファンデーションなど、アイテムごとに15種とか30種とか、市場で人気があるものを数多く集めて「あれってどうなの？」「使い心地を知りたい」という視聴者の要望に、圧倒的な情報量で応えてくれる。

このチャンネルの核心は「相対評価」にあり

このチャンネルの軸は、「相対的評価を得られる」ことだと思う。

数多くの化粧品を買いそろえ、それぞれを比較するということは、一個人ではなかなかできない。

だからこそ、「本当はやりたいけどできないこと」を、このチャネルがワンストップで提供することに大きな価値がある。

