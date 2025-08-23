「本当にそれで大丈夫？」「こうしたほうがいいんじゃない？」そんなふうに言われてしまうことはありませんか？ 「なぜいつも、干渉されるんだろう……」と悩んだとき、私たちはどうすればいいのでしょうか？

累計20万部を超えるベストセラー著者、林健太郎氏が執筆した『なぜか干渉される人 思わず干渉してる人 あの人と「いい距離感」を保つコミュニケーション術』から「しんどい相手」が「心地よい人」に変わる、いい距離感を保つためのコミュニケーションを本記事で紹介します。

思わず干渉してしまったときの「リカバリー術」

はっと気づくと、つい口をついて、「え〜それどうなのよ!?」「おかしいよ」「こうしたほうがいいよ」という言葉が飛び出してしまうこともあるでしょう。

そんなとき、うまくリカバリーする方法についても説明します。

参考になるのが、関西圏の人がしばしば語尾につける、「知らんけど」です。

「それアカンわ、怒られるんちゃう？ ……知らんけど」

このように「いや、わかんないけどね」という意味の言葉を最後に添えると、はっきりした意見でもマイルドな印象になりますね。

あなたも、「言っちゃった」ときはこの作戦を使ってみてください。

「知らんけど」をそのまま使えとはいいません。似た表現は、他にもいろいろあります。

「そんなのおかしいよ！ ……どうなんだろ。わかんな〜い」

「そんなのおかしいよ！ ……いや、そういう考え方もあるのかも」など。

批判や押しつけのニュアンスが、ぐっと薄まりませんか？ 断定的な意見に、一つ風穴をあけるようなイメージです。「退路を残す」もしくは「選択肢を一つ増やす」表現と言えます。

「あっ」と思ったら、すぐにひと言つけ加える

コーチングでも、リカバリーの言葉はしょっちゅう使います。プロのコーチでも、うっかり「言っちゃう」ことがあるのです。

そんなときの、最も直球型のリカバリー表現はこちら。

「あっ、私が言う役割じゃなかったかもしれませんね」

これは少し、真面目なバージョンです。もっと効果的なのは、「ユーモア」を交えたリカバリーです。

「あ、ごめん、今のなし！」

「もう一回やらせてもらってもいい？」

「……と言ったけど、なしにして、テイク2いきます！」

「……なんてね、今のはリハーサル。これから本番です！」

など。

批判的なことを言ってしまったときは、二人の間の雰囲気がぴりっと緊張しますよね。

そんなときこそすかさず、相手がくすっと笑ってしまうような、ユーモアあふれる言い方で空気を変えましょう。

「あっ」と思ったらすぐに言う。これがリカバリーを成功させる最大のポイントです。

早ければ早いほど、効果は大きくなります。

その反射神経を鍛えるには、地道な訓練あるのみ。

失敗したら、また次、挑戦しましょう。

自転車に乗ることを覚えるときに、一度も転ばない人はほとんどいません。

転びながら上達すると思って、めげずに何度もトライしてみてください。

リカバリーするときは、次の心得を持つことも大事です。

「相手は、自力で答えを導き出せる、成熟した人間である」と信じる。

あなたがわざわざ意見を言わなくても、相手は自力で、道を見つけられます。

「無理無理、この人は頼りないから」と決めつけるのは禁物です。

今現在、頼りない態度や行動を取る人が、これからもそうだとは限りません。