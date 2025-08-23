努力しても報われない…その原因は？

誰しも悩みや不安は尽きないもの。寝る前にイヤなことを思い出して、眠れなくなるなんてことも……。そんなときの助けになるのが、『精神科医Tomyが教える 1秒で幸せを呼び込む言葉』（ダイヤモンド社）など、33万部突破シリーズの原点となった『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）だ。ゲイのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症……苦しんだ末にたどり着いた、自分らしさに裏づけられた説得力ある言葉。心が落ち込んだとき、そっと優しい言葉を授けてくれる“言葉の精神安定剤”で、気分はスッキリ、今日一日がラクになる！

嫌なことはなぜ続くのか？

今日は少し嫌なタイトルかもしれませんが、「良くないことは大抵続く」というテーマでお話しします。

私たちは、嫌なことや良いことが、まるでランダムに起きているように感じるかもしれません。

ですが実際には、そうではなく、ある程度の「流れ」や「つながり」をもって起きていると私は考えています。

つまり、良いことが続くこともあれば、悪いことが続くこともあるのです。どちらも単発で終わるというより、ある種のリズムをもって繰り返されるということです。

悪いことの背景には「疲れ」や「ズレ」がある

なぜ悪いことが続くのかというと、多くの場合、そこには原因が潜んでいます。

たとえば、自分自身が疲れていたり、やり方が少しずれていたりすることが原因になっているのです。

さらに、嫌なことが起きると気分も落ち込み、ネガティブになってしまいますよね。すると、エネルギーも消耗してしまい、結果としてまた別の悪いことを引き寄せてしまうという“悪循環”が生まれます。

焦って行動すると、かえって悪化することも

ここで重要なのは、「すぐに状況を変えようとしないこと」です。

何か嫌なことが起きたとき、せっかちな人（私もそうです）は、すぐにあれこれと対策を講じたくなります。もちろん、それ自体は悪いことではありません。

ただし、たとえ正しい対応をしたとしても、結果が出るまでには「タイムラグ」があるのです。

すぐに改善されないからといって、「意味がない」「やっぱりダメだ」と拡大解釈してしまうと、状況はさらに悪化してしまいます。

成果が出るには「時間」が必要

たとえば、「良い成績が出ない」と感じる時期が続くとします。そこで何かを改善しても、その効果が現れるまでには時間がかかることがあります。

この「時間差」を理解しておかないと、焦りや不安にのみ込まれ、自分で自分を追い詰めてしまいます。

焦ると判断も鈍り、また良くない選択をしてしまう――そんな悪循環が起きることもあるのです。

「実」が育つには時間がかかる

物事というのは、「実を結ぶ」までには時間がかかります。一方で、「実が落ちる」つまり失敗するのは一瞬です。

たとえば、せっかく育てた果実がポロッと落ちてしまったとき、そこからまた育て直すには時間が必要です。その間、成果が感じられない時期が続くかもしれません。

それでも、「育てている」という自覚を持ち続けることが大切です。

タイムラグを理解して、焦らないこと

今日の話をまとめると、「悪いことが続く」と感じるときほど、焦らないことが大切です。

改善のために努力をしても、その効果が表れるまでには時間がかかるという「タイムラグ」があるからです。

だからこそ、自分の中で「ある程度は続くかもしれない」と心の準備をしておくこと。

そのうえで焦らず、一歩ずつ、粘り強く取り組み続けることが、やがて状況を好転させてくれるのです。

※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）の著者による特別原稿です。