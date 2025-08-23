ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ＜解除＞【土砂災害警戒情報】北海道・小平町 23日07:45時点 ＜解除＞【土砂災害警戒情報】北海道・小平町 23日07:45時点 ＜解除＞【土砂災害警戒情報】北海道・小平町 23日07:45時点 2025年8月23日 7時45分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 23日午前7時45分、北海道と気象台は、小平町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・小平町 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ハザードマップは見るだけではなく足を運ぶ「水害は準備ができる災害」 1時間に50ミリの雨は“バケツをひっくり返したような雨”【大雨警戒】 急な大雨で道路が冠水したら？何センチまで運転できるのか セダンとＳＵＶ 比べてみたら意外な結果が！ 「自分は溺れないと思っていた」子どもと川遊び中に溺れた男性の“油断”と、ゲリラ豪雨で注意すべきは「上流の雨」の理由 関連情報（BiZ PAGE＋） 訪問介護, 伊東市, グループウェア, ダイス, 老人ホーム, 射出成形機, 金属加工, 鎌倉, 介護, 仏壇