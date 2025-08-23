¡Ú´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Î¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¡í¸½ÂåºÇ°¤ÎËãÌô¡í¤¬Ì¢±ä¤¹¤ëËÌÊÆºÇ°¤Î¥¾¥ó¥Ó¥¿¥¦¥ó¤ò¸½ÃÏ¼èºà!!¡¡
´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹»á¤¬ËÌÊÆ¼èºà¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Î¼ÂÁü¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È
¥Ø¥í¥¤¥ó¤Î50ÇÜ¡¢¥â¥ë¥Ò¥Í¤Î100ÇÜ¤Î¸úÎÏ¤ò»ý¤Ä°åÎÅÍÑ¹çÀ®ËãÌô¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡£º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎËãÌô¤òÊÆ¹ñ¤ËÌ©Í¢¤¹¤ëÃæ¹ñÁÈ¿¥¤¬°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤ËµòÅÀ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÎóÅç¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£´í¸±ÃÏÂÓ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹»á¤¬ËÌÊÆ¼èºà¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Î¼ÂÁü¡¢Êø¤ì¤æ¤¯ÆüËÜ¤Ç¤Î¸¸ÁÛ¤Ê¤É¤ò¾ÜÊó¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¾¥ó¥Ó¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¤¡¼¥¹¥È¥µ¥¤¥É
¢£¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ëÌ¢±äÁ°Ìë
¡Ö»à¤Ì¤Û¤É¤ä¤Ð¤¤¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡×
8Ç¯Á°¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¥É¥é¥Ã¥°¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¤½¤ó¤Ê±½¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤¹¤é½Ð¤Æ¤³¤º¡¢¤¿¤À¤ÎÍ¿ÂÀÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£
ÉñÂæ¤Ï¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¯¥é¥Ö¡£¿¿¤Ã°Å¤ÊÅ¹Æâ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î»®¤ËÌµÂ¤ºî¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡£µÒ¤Ï¤½¤³¤«¤é¹¥¤¤ÊÌô¤òÁª¤Ó¡¢°û¤ß¹þ¤à¡£¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏMDMA¤ä¥±¥¿¥ß¥ó¤Ê¤É¤À¤¬¡¢¡Ö°ì¾û¤Ç»à¤Ì¥ä¥Ä¤¬¸ò¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦±½¤â½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ÏÃ¯¤âËÜµ¤¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Ã¥°¤¬½Ð²ó¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£µÒ¤ò»¦¤¹¤è¤¦¤Ê¾¦Çä¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×
°ãË¡¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥É¥é¥Ã¥°¤Ï¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¡£µÒ¤¬»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¼è°ú¤Ê¤ÉÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡£¾ï¼±Åª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é1Ç¯¤â¤¿¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢ÃÎ¿Í¤Îë¾Êó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Î²á¾êÀÝ¼è¤Ë¤è¤ë»àË´¡×
¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤¬½é¤á¤Æ¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤È¤¤¤¦Ìô¤òÇ§¼±¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê·àÌô¤¬¿Í¡¹¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¹½Â¤Åª¤Êà¹çË¡¥É¥é¥Ã¥°ÃÏ¹öá¤À¤Ã¤¿¡£
È¯Ã¼¤Ï¥ª¥¥·¥³¥ó¥Á¥ó¤Ê¤É¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥ª¥Ô¥ª¥¤¥É·ÏÄÃÄËºÞ¡£°å»Õ¤Î½èÊý¤Ç°Â°×¤ËÆþ¼ê¤Ç¤¤ëÄË¤ß»ß¤á¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤òÀÅ¤«¤ËÌôÊª°ÍÂ¸¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢½ù¡¹¤ËÂÑÀ¤¬¤Ä¤¯¤È¤ä¤¬¤Æ¥Ø¥í¥¤¥ó¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Ø¤ÈÅ¾Íî¤µ¤»¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÀ½Ìô²ñ¼Ò¤¬¥ª¥Ô¥ª¥¤¥É·ÏÄÃÄËºÞ¤Î²á¾ê½èÊý¤ò¾©Îå¤·¤¿¤È¤¤¤¦àÌô³²¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëá¤¬°ìÉô¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼Ò²ñ¤Ë¿¼¤¯º¬¤òÄ¥¤ëÌäÂê¤Ê¤Î¤À¡£
¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Ï°åÌôÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸úÎÏ¡ÊÄÃÄËºîÍÑ¡Ë¤Ï¥Ø¥í¥¤¥ó¤Î50ÇÜ¡¢¥â¥ë¥Ò¥Í¤Î100ÇÜ¡£¤ï¤º¤«0.25mg¡½¡½±ö¤Î·ë¾½¤Ò¤ÈÎ³¤Û¤É¡½¡½¤Ç¿Í´Ö¤ò»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¤ë¡£
¶õµ¤Ãæ¤ËÉñ¤¦Ê´Ëö¤òµÛ¤¦¤À¤±¤Ç¤â´í¸±¤È¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏËãÌô¼èÄù´±¤Ç¤¹¤é¡¢¸½¾ì¤Ç£Î95¥Þ¥¹¥¯¤È¼êÂÞ¤ÎÃåÍÑ¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£»ä¤ÎÃÎ¿Í¤â¤³¤Îà¹çË¡¥É¥é¥Ã¥°ÃÏ¹öá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Îà»à¤ÎÊ´á¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤ë¤Î¤«¡©
Åú¤¨¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶¡µë¸»¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î²½³Ø¥á¡¼¥«¡¼¤È¥á¥¥·¥³¤ÎËãÌô¥«¥ë¥Æ¥ë¤À¡£¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Î¼ûÍ×¤ÎÇúÈ¯¤òÍ½¸«¤·¤¿Èà¤é¤Ï¡¢Á°¶îÊª¼Á¡ÊÀºÀ½Á°¤ÎÊª¼Á¡Ë¤È¹çÀ®¥ì¥·¥Ô¤òÎ®ÄÌ¤µ¤»¡¢½»Âð³¹¤ÎÎ¢Äí¤äÁÒ¸Ë¤ÎÊÒ¶ù¤ËÀßÃÖ¤·¤¿´Ê°×¥é¥Ü¤ÇàDIY¥É¥é¥Ã¥°á¤È¤·¤ÆÎÌ»º¡£´°À®ÉÊ¤ÏÌ©Í¢¥ë¡¼¥È¤ò·Ð¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÈÎ®¤ì¹þ¤ó¤À¡£1¾ûÅö¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¤Ï¤ï¤º¤«10¥É¥ë°Ê²¼¡£ËÌÊÆ¤ÎÏ©¾å¤Ç¤Ï¡¢º£¤äà¾®¸¯¤¤¤ÇÇã¤¨¤ë»àá¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¼Â¾ð¤òºÇ½é¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¤ÎËãÌôÁÜºº´±¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥ê¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤â¤Ï¤ä¾ï¼±¤À¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤²¤Ê¸ý¤Ö¤ê¤ÇÃ¸¡¹¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÅÔ»ÔÅÁÀâ¤È¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡£¤½¤ÎÌô¤¬¡¢»Ò¶¡¤Î¼ê¤Ë¤âÆÏ¤¯àÆü¾ïá¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Ã¥°¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÉÝ¤µ¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ç¸«¤¿¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Î¼ÂÁü
Ìô³²¤È¤¤¤¦¤Ù¤ÌôÊª°ÍÂ¸¼Ô¤ÎµÞÁý¡¢¤½¤·¤ÆÃ×»àÎÌ¤ò·Ú¡¹¤ÈÄ¶¤¨¤ë·àÌô¤ÎÅÐ¾ì¡£»ä¤Ï¤½¤Îµ°À×¤Î²Ì¤Æ¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÌÊÆ³ÆÃÏ¤Ç¸«¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÃÇÊÒÅª¤Ê¸÷·Ê¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¤¯¡¢¤â¤Ã¤È³Î¼Â¤ËÌÜ·â¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¤¡¼¥¹¥È¥µ¥¤¥É¡£¤«¤Ä¤Æ´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢º£¤äàËÌÊÆºÇ°¤Î¥¾¥ó¥Ó¥¿¥¦¥óá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ»Ï©¤Ë¤Ø¤¿¤ê¹þ¤à¼Ô¡£Î©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÁ°¸å¤ËÍÉ¤ì¤ë¼Ô¡£¾ÇÅÀ¤Î¹ç¤ï¤Ê¤¤Æ·¡£Âù¤Ã¤¿¸ÆµÛ¡£Èà¤é¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡¢°Õ¼±¤ÎÄì¤ËÄÀ¤ß¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ªÃÏ¾å¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¥¾¥ó¥Ó¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¡¼¥à¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥óÀ¯ºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¹çË¡Åª¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÀìÍÑ»ÜÀß¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¡¼¥à¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢ÌôÊª»ÈÍÑ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌôÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð»à¤Ê¤º¤ËºÑ¤à¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸½¼ÂÅª¤Ë¹Í¤¨¤ëÂÐºö¤À¡£
À¶·é¤ÊÃí¼Í´ï¤òÇÛÉÛ¤·¡¢°ÂÁ´¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Æ»ë¤Î²¼¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²á¾êÀÝ¼è¤ä´¶À÷¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê·àÌô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤Îº¤Æñ¤µ¤«¤éà»à¤Ê¤»¤Ê¤¤¤³¤Èá¤¬ºÇÍ¥Àè¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌÊÆºÇ°¤Î¥¾¥ó¥Ó¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¤¡¼¥¹¥È¥µ¥¤¥É¡£Èó¸øÇ§¤Î¥É¥é¥Ã¥°»ÈÍÑ¾®²°¤Ë¤Ï¡¢»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿Ãí¼Í´ï¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¥é¥¤¥¿¡¼¡¢³ä¤ì¤¿¥¹¥×¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢»à¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÀ¸³è¤Îº¯À×¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼èºà¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»öÁ°¤Ë¥¢¥Ý¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸øÅª»ÜÀß¤Î¼èºàÁ°¤Ë¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÎÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢Áê¼ê¤«¤éÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ïº¹ÊÌÍÑ¸ì¤ÎÏ¢È¯¤ÈµñÀä¤ÎË½¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¸¥¢¿Í¤Î¼èºà¤Ê¤ó¤Æ¼õ¤±¤Ê¤¤¡£±ó¤¯¤«¤é¤´¶ìÏ«¤µ¤ó¡×
¤½¤ì¤¬¡¢¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ç»ä¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¿Íº¹ÊÌ¤Î¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¡£Æ°ÍÉ¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢º¹ÊÌ¤È¼èºà¤ÏÊÌ¤Ç¤¢¤ë¡£Äü¤á¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡£¼èºàÀè¤òàÉ½ÄÌ¤êá¤«¤éà¸½¾ì¤Î±üá¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ø±à¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¹¤¬¤ë¥Æ¥ó¥ÈÂ¼¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÈó¸øÇ§¤Î¥É¥é¥Ã¥°»ÈÍÑ¾®²°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ó¥È¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡¢»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿Ãí¼Í´ï¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¥é¥¤¥¿¡¼¡¢³ä¤ì¤¿¥¹¥×¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢»à¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÀ¸³è¤Îº¯À×¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÎÉû¥ê¡¼¥À¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿ÍÊª¤ËÏÃ¤òÄÌ¤¹¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¼èºà¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¤³¤³¤Î½»¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤±¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊÑ°Û·¿¡£¥Ø¥í¥¤¥ó¤ä¤Û¤«¤ÎÉÔ½ãÊª¤òº®¤¼¤¿¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¿¿¤Ã¹õ
¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Çä¿Í¤È¸ò¾Ä¤·¡¢à°ìÈ¯¤Ç»à¤Ê¤Ê¤¤¥É¥é¥Ã¥°á¤À¤±¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Èà¤é¤Î´Ö¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëàÊÑ°Û·¿á¤À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Ë¥Ø¥í¥¤¥ó¤ä¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÉÔ½ãÊª¤òº®¤¼¤¿¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¿¿¤Ã¹õ¡£º®ÆþÊª¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¿§¤â¼Á´¶¤â¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ç¡¢ÀºÀ½¤·¤¿ËÜ¿Í¤Ç¤¹¤éÀµ³Î¤ÊÀ®Ê¬¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥í¥·¥¢¥ó¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ê¥É¥é¥Ã¥°¤À¡£
´í¸±¤ÊÅÒ¤±¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½»¿Í¤¿¤Á¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£½»¿Í¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¸µ°å»Õ¤ÎÃËÀ¤ÎÏÃ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö»ä¤ÏËö´ü¤¬¤ó¤Ê¤ó¤À¡£²ÈÂ²¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤³¤Ç¡¢¥É¥é¥Ã¥°¤ÇÄË¤ß¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤À¡×
Èà¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤ÊÄüÇ°¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃ¯¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Þ¤¤¤È¤¹¤ëµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤ÎÃæÆÇ¼Ô¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÁ´°÷¤¬à²÷³Úá¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ÆÌô¤ËÅ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²´Ø·¸¤ÎÊø²õ¡¢¼º¶È¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹²½¡¢Àº¿À¼À´µ¡¢½ªËö´ü°åÎÅ¤Î·çÇ¡¡£¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤»ö¾ð¤òÊú¤¨¡¢¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤È¤¤¤¦à½Ð¸ýá¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ê¤Î¤À¡£
Èà¤é¤Ï½ª»Ï¡¢Îéµ·Àµ¤·¤¯¡¢¿¿Ùõ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Æ±»þ¤Ë¡¢Á´°÷¤¬¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Î±Æ¶Á²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£²ñÏÃ¤ÎÅÓÃæ¤ÇÉ½¾ð¤Ï¤¦¤Ä¤í¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÜ¤Î¾ÇÅÀ¤¬¤¹¤Ã¤È¤½¤ì¤ë¡£ÂÎ¤Ï¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°Õ¼±¤Î°ìÉô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤É¤³¤«±ó¤¯¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
¤½¤ó¤Ê°õ¾Ý¤òÈÝ±þ¤Ê¤¯ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤»ä¤¬¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢à»à¤Ë¸þ¤«¤¦³¹¤Î¥ê¥¢¥ëá¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÌÊÆºÇ°¤Î¥¾¥ó¥Ó¥¿¥¦¥ó¡×¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤ÎÏ©ÃÏ¤Ç¤¿¤à¤í¤¹¤ëÃæÆÇ¼Ô¤È»×¤ï¤ì¤ë¿Í¡¹
¢£Ì¾¸Å²°¤¬Ãæ·ÑÃÏ¤Ë¡©¡¡Êø¤ìµî¤Ã¤¿¸¸ÁÛ
»ä¤¬¸½ÃÏ¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸ÆµÛ¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤¯à»àá¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â³¤³°¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÌµ´Ø·¸¤ÎÀ¤³¦¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏÍýÅª¤Ê³Ö¤¿¤ê¤Ë¼é¤é¤ì¤¿Åç¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢º¬µò¤Ê¤°Â¿´´¶¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬àÌµ±ï¸¸ÁÛá¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸¸ÁÛ¤Ïº£Ç¯6·î¤ÎÊóÆ»¤Ç²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÊø¤ìµî¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ·Ï´ë¶È¡ÖFIRSKY¡×¤¬¡¢¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤ÎÁ°¶îÊª¼Á¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ËÌ©Í¢¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬Éâ¾å¡£Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎÁÒ¸Ë¤Ë¤Ï¡¢¹çÀ®¤ËÉ¬Í×¤Ê²½³ØÊª¼Á¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¹ñºÝÍ¹ÊØ¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ¤Ò¤½¤«¤Ë¹ñ³°¤ØÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¼Ò¤Ï2024Ç¯7·î¤ËË¡¿ÍÀ¶»»¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï´Ø·¸´ë¶È¤ò½ä¤ëÏ¢Ë®ºÛÈ½¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¦Éð´Á¤Î²½³Ø¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¸ÐËÌ¥¢¥Þ¥Ù¥ë¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥Ã¥¯¡×¤È¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê¼è°ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¡¢Ã±¤Ê¤ë°ì´ë¶È¤ÎÃ¦Ë¡¹Ô°Ù¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¹½Â¤¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤Ëº¬¤òÄ¥¤ë²Ú¶£·Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÂ¸ºß¡£ËÜÍè¤Ï½õ¤±¹ç¤¤¤Î¤¿¤á¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¡¢ÈéÆù¤Ë¤â°ãË¡¼è°ú¤ÎàÌÜ±£¤·á¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
6·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢´ä²°µ£³°Ì³Âç¿Ã¤¬¡Ö°ãË¡ÌôÊª¤ÎÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤äµö²Ä¤òÆÀ¤Ê¤¤Í¢½ÐÆþ¤òÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Æº¬Àä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤ÈÈ¯É½¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤¿°¦ÃÎ¸©¤¬¸©Æâ¤Î»ö¶È½ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤â¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤ò½ä¤Ã¤ÆÁû¤¬¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ËÌÊÆ¤ÇÀÅ¤«¤Ë¼Ò²ñ¤ò¤à¤·¤Ð¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤Î·àÌô¤Î±Æ¤¬¡¢º£¤äÆüËÜ¤Ë¤Þ¤ÇÇ¦¤Ó´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤Î°ãË¡Î®ÄÌ¤äËöÃ¼»ÈÍÑ¤Ï¹ñÆâ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤¿Æ¿Ì¾ÈÎÇä¡¢Á°¶îÊª¼Á¤ÎÌ©Í¢¡¢°Ç¥ë¡¼¥È¤Î¹½ÃÛ¤È¤¤¤Ã¤¿àÃÏÃæ¤Îº¬á¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ë¤Ù¤¤À¡£
¡Ö¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÌýÃÇ¤³¤½¡¢ºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£àÌµ±ï¸¸ÁÛá¤¬Êø¤ì¤¿¤È¤¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ï¸½¼Â¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Î´ðÈ×¤ÏÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·¡¢³Î¼Â¤Ë¤à¤·¤Ð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¤â¤Ï¤ä¡¢¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Ïà±ó¤¯¤ÎÌäÂêá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿¤òÃÎ¤ê¡¢¤É¤¦È÷¤¨¤ë¤«¡£¤½¤Î°ì¼ê¤¬¡¢Ì¤Íè¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ü´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¡¡
1977Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£´í¸±ÃÏÂÓ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ³Ø½Ñ»ñÎÁ¥»¥ó¥¿¡¼¶¦Æ±¸¦µæ°÷¡£Æ±Âç³Ø±¡½¤Î»¡£Ìµ¿¦¡¢Æü¸Û¤¤Ï«Æ¯¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¡£ÆÈÎ©¸å¤ÏÆüËÜ¤ä³¤³°¤ÎÎ¢¼Ò²ñ¤ò¼èºà¤·¡¢¼¹É®¤äYouTube¡Ø´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÀ¤³¦¡Ù±¿±Ä¡¢¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë½Ð±é¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹