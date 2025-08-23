甲子園の不祥事は報道せず、美談ばかり…過去に被害を受けた元記者が語る「朝日新聞の限界」

甲子園出場校による問題の数々

107回を迎えた夏の甲子園において、初戦に勝利したチームの辞退が話題をさらった2025年。風物詩として日本社会に認知されていた大会の実態を、多くの国民が知ることとなった。

春のセンバツで3度の優勝を果たした広島県代表の私立、広陵高校の野球部寮で暴力事件が発生。35年間、指揮を執り続け、つい先日退任となった監督の指導に疑いの目が向けられている。SNSで連日過激な言葉が飛び交う現状を鎮静化しようと、広島県高野連は8月19日に声明を出した。その中に、こんな一文が含まれていた。

＜本大会は、学生野球の基本原理として「教育の一環であり、平和で民主的な人類社会の形成者として必要な資質を備えた人間の育成を目的とする」「友情、連帯そしてフェアプレーの精神を理念とする」などと定めた日本学生野球憲章に基づいて開催されます。全国の高校球児たちが日々の鍛錬の成果を発揮し、スポーツマンシップに則って真剣勝負を繰り広げる、かけがえのない舞台です。誹謗中傷や差別的な言動などは、くれぐれも慎んでいただきますようお願い申し上げます。こうした行為があった場合、法的措置を含めて毅然とした対応をとってまいります。＞

広陵高校で先輩部員から暴行を受けた少年は転校している。加害者たちが未成年とはいえ、彼ら、そして監督、学校の責任を追求せず、的外れな主張をしている高野連の体質が詳らかにされた。

そして、夏の甲子園を主催する朝日新聞も、8月17日の紙面で「暴力は許されない。スポーツの分野もけっして例外ではなく、教育の一環である学校の部活動ではなおさらだ。根絶へ向けて何ができるか、改めて考えねばならない。」「高野連と、夏の甲子園大会を共催する朝日新聞社は、対応を考えねばならない。」と書いた程度で、おざなりな対応しかしない。自らプロモートしているイベントを汚したくない、という立ち位置を明確に伝えている。

同社は、1986年にPL学園の野球部員が亡くなった際にも、積極的に顛末を報じようとはしなかった。PL学園の野球部員が校内の池にスリッパを放り投げ、後輩に取りに行けと命じる。池に入った後輩選手は体調を急変させ、還らぬ人となっている。桑田真澄の実父が、自身の著書で事実を公表した。

また、2007年春のセンバツで優勝を果たし、同年夏の甲子園ではベスト4に進出した静岡県代表の私立、常葉菊川高校を担当した自社の女性記者が受けた被害についても、心ある対応を見せていない。夏の甲子園大会の期間中、常葉菊川の選手が「話したいことがある」と、彼女の部屋にやって来た。不安を覚えながらもドアを少し開けると、件の高校生は部屋に入り込み、下品な言葉を繰り返しながらマスターベーションを始めている。

事態を公にしようとしない朝日新聞

今回明るみになった広陵高校の暴行事件も、事実を克明に記そうとはしない。社会の木鐸にはとても映らない。これらの判断理由を朝日新聞に質すと、以下の返答が届いた。

まとめて回答します。第107回全国高等学校野球選手権大会への出場を辞退した広陵高校の暴行事案をはじめ、高校野球に関する諸問題については、事実関係を確認のうえ、折に触れて報じています。暴力や暴言、いじめ、部活動での指導者と選手、あるいは選手間の理不尽な上下関係を撲滅していきたいとの姿勢を強く心に刻み、大会を運営してまいります。

加えて、「本来、新聞社の活動とは、国民にニュースを届けることである筈です。例えば『ニューヨークタイムズ』や『LAタイムズ』が高校生アスリートを利用したビジネスは展開しません。10代の少年たちを金儲けの道具としていることを恥ずかしいとは感じませんか？」という筆者の問い対する答えはこうであった。

選手権大会の入場料収入から経費を除いた剰余金は、日本高野連の各種基金や都道府県高野連の助成金などにすべて充てられ、高校野球の発展や振興に役立てられています。

主催者サイドは「甲子園は教育の一環だ」と頑なに主張するが、朝日新聞のある現役社員は、地区予選からの甲子園大会取材は新人記者育成プロジェクトだと断じる。

「甲子園がいいか悪いかなんて、考えることもない。やれと言われたら社命としてやるだけ。ただ、大学を出たばかりの新人を育てるのに、高校野球の取材は手っ取り早い。どこの高校に所属する何という名前の子が、バッターボックスに入ってどういう風にプレーしたかを延々と記録することで、情報処理能力が身に付く。そういったベースを作っていると、野球以上にミスが許されない選挙取材の時に、きちんとした仕事ができるようになるんだ」

朝日新聞に入社する人間といえども、全員が野球好きとは限らない。とはいえ、愚かしいと感じながらも、“血と汗と涙にまみれた青春”といった調子で若者たちと付き合っていくと、次第にいいものだな、と思うようになるそうだ。別の某記者は、一種の洗脳だと苦笑いを浮かべた。新入社員の頃から教育されれば、それが当然と感じてしまうのも無理はない。

しかしながら、常葉菊川高マスターベーション事件の被害に遭った元記者の心の傷は深い。彼女は「こんなことをしたら、試合に出られなくなる」と説き、どうにか部屋から退出させたが、悪夢のような出来事が今尚、頭から離れない。

当時、この女性は上司に報告したが、宿舎を変われという指示のみで、常葉菊川高の取材を継続しなければならなかった。そして、大会終了後、部署の責任者が「学校側は非を認め、謝罪した。当該選手も未来ある若者だ。この件は終わりだ」と言い放っている。同大会の準決勝で常葉菊川を下したのが広陵だ。また、当時の常葉菊川の監督自身が、他紙の記者に対するセクシャルハラスメントで時の人となっている。マスターベーション事件も公となったが、彼女に朝日新聞から納得のいく説明はなされなかった。

この元朝日新聞記者が高校野球の現場を走りまわっていた2007年とは、野球部員のスポーツ特待生制度の禁止が声高に叫ばれていた時期である。高野連が日本学生野球憲章を徹底させようと動いたものだが、当時も今も同ルールを守って甲子園に出場する学校が一体どのくらいあるだろうか。

被害に遭った元記者は語る。

「個人的に特待生制度に対する報道への関心を強めていましたが、その姿勢は総局長に歓迎されず、県内のある高校で特待生制度があるというタレコミを得て取材へ行こうとしていた私を制止するということもありました。私は総局・支局内の同僚と当該総局長のいる場で問題だとして指摘しました。同僚記者たちは私に同意し、総局長を糾弾しましたが、総局長は『自分が聞き取りをした結果、同高校での特待問題はなかった』との主張を押し通し、問題をうやむやにしました」

彼女は、言論統制を強いる勤め先に釈然としないものを感じながら、業務をこなした。そして、セクシャルハラスメントを受けたにもかかわらず、問題に直面しなかった社の体質に落胆する。

「しばらくは、それでもなんとか会社の良心を信じたいという気持ちもありましたが、後に私がパートナーとともに事件についての第三者委員会設置による調査を申し立てた際、それを却下した会社の書面での回答を見て、完全に心が折れ、自身の心身の安全のため、会社を一刻も早くやめるべきだと思いました。朝日新聞に身を置いていることの自己矛盾に耐えられなくなったからです。

朝日新聞という組織、報道機関としての姿勢には、失望していますし、期待もしていませんが、ジャーナリズムというものについては、事件をめぐる一連の出来事で私自身が完全に躓いてしまいましたから、何か見解を述べるのは難しいです。ただ、朝日新聞のとっている行動は正義を貫く姿勢ではないと思います」

美談化される甲子園に疑問を投げかける

朝日新聞が報道機関である役割を捨て、甲子園ビジネスを優先し続けてきた結果が、今回の広陵問題の因子ではないでしょうか？ と質問すると、彼女は美談に彩られる記事について答えた。

「危険なことだと思っています。ただ、私自身は、そのことに対し、どうしたらよいのか、戸惑いや限界も感じています。2020年以降、私は自身の被害についてオープンにし、取材記事になったこともありますが、それに対する朝日新聞からの誠実な、応答はありませんでしたし、社会全体としても、高校野球を讃えるべきエンターテインメントととして擁護する向きが依然として多数派なのではないでしょうか。

私は人に誇れるような人間ではありませんが、報道の仕事には、大きな意義を感じていました。世の中に不正義があれば、それを明らかにし人々と共有することで社会を是正していくこと。微力ながら、自分がやっているのは、そういう仕事なのかな、と思っていました。ただ、実際には、＜報道機関＞のなかで、多くの人が支持する＜高校野球＞という大義のために、それを揺るがす都合の悪い少数者が、虫けらのように扱われたり、なきものとされたりしている。高校野球と朝日新聞から私は戦争を想起します」

朝日新聞が、広陵高校暴行事件の顛末を取材して記事にしない理由はどこにあると感じますか？ と訊ねると、彼女は応じた。

「高校野球のイメージを壊したくなかったからだと思います」

この元朝日新聞記者は、現在も精神科への通院を余儀なくされている。今回の広陵の事件を知ってから、さらに大きく体調を崩した。20年近く前の出来事であっても、心的外傷は消えない。

朝日新聞は財務省の隠蔽体質などを社説で指摘しながら、我が身は振り返らない。こうした態度に疑問を感じざるを得ない。今後も巧言令色といった表現で甲子園を描き続けるだろう。劇的に変わる事など、永遠にないのかもしれない。しかし、第107回大会を見た人の大半は、甲子園が決して美しい世界ではない事実を受け止めた筈である。

