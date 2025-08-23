チーズガーデンで秋を味わう♪和栗チーズケーキやパンプキンクッキーが登場

秋の訪れとともに楽しみたいのが、チーズガーデンの季節限定スイーツ。毎年人気の「御用邸栗チーズケーキ」が、今年は“和栗”の魅力を引き立てた『御用邸和栗チーズケーキ』へと進化して登場します。さらに、かぼちゃの甘みを楽しめる『御用邸パンプキンチーズクッキー』や、カフェ限定の『季節の御用邸パフェ 和栗』もラインアップ。自分へのご褒美はもちろん、大切な人への贈り物にもぴったりな秋スイーツです。

和栗の優しい甘みを閉じ込めたチーズケーキ

価格：1,780円（税込）



数種類のチーズをブレンドした生地に、渋皮入りの和栗餡を合わせた『御用邸和栗チーズケーキ』。

ひと口で和栗の芳醇な香りと優しい甘み、チーズのコクが広がり、余韻まで楽しめる奥深い味わいです。トースターで温めれば、まるで焼き栗のような香ばしさも堪能できます。

販売期間：2025年9月3日（水）～10月下旬（予定）

販売店舗：チーズガーデン全店／オンラインショップ

RINGOから秋限定♡芋・栗・かぼちゃの贅沢アップルパイ登場

パンプキンチーズクッキーで秋気分♡

価格：2枚入340円（税込）／8枚入1,360円（税込）



濃厚なパルメザンチーズを使用したサクッ＆ほろっと食感の『御用邸パンプキンチーズクッキー』。

チーズの塩味とパンプキンの甘みが絶妙で、オレンジ色のパッケージも秋らしさ満点。手土産やハロウィンの差し入れにもおすすめです。

販売期間：2025年9月3日（水）～11月初旬（予定）

販売店舗：チーズガーデン全店／オンラインショップ

カフェ限定！贅沢な和栗パフェ

価格：850円（税込）

カフェ店舗限定の『季節の御用邸パフェ 和栗』は、紅茶ゼリーにチーズケーキソフト、さらに『御用邸和栗チーズケーキ』や『御用邸パンプキンチーズクッキー』を重ねた贅沢仕様。

濃厚なマロンソースと香ばしいアーモンドプラリネがアクセントになり、秋の味覚を一度に楽しめます。

販売期間：2025年9月3日（水）～10月31日（金）（予定）

販売店舗：那須本店ほか計13店舗

秋のスイーツで心ほっこり

和栗やかぼちゃなど、秋を代表する素材をふんだんに取り入れたチーズガーデンの限定スイーツ。

『御用邸和栗チーズケーキ』はティータイムにぴったり、『御用邸パンプキンチーズクッキー』は季節の贈り物にも最適です。そしてカフェ店舗では、この時期だけの特別な『御用邸パフェ 和栗』を堪能できます。

秋の訪れを感じながら、チーズガーデンならではの贅沢なひとときを過ごしてみませんか？