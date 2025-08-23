優秀な学生が多いと思う「佐賀県の私立進学校」ランキング！ 2位「弘学館高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
教室内に漂う集中した空気、互いに切磋琢磨し合う仲間たち、そして高い志を持つ生徒が集う学び舎。優秀な学生が多いと評判の学校には、学力だけでなく探究心やリーダーシップを育む環境があります。そんな実力派の進学校は、名前を聞くだけで知性と努力を象徴する存在です。
All About ニュース編集部は2025年7月24〜8月7日、20〜70代の男女167人を対象に「九州地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、優秀な学生が多いと思う「佐賀県の私立進学校」ランキングを紹介します！
※本調査は全国167人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「グローバル教育に力も入れていて全国から生徒が集まっているから」（20代男性／京都府）、「医学部志望の生徒が多く、特に国公立医学部への合格者数は全国的にも高水準です。 難関大学合格を目指した教育カリキュラムが整備されており、学力レベルの高い学生が集まっています。 生徒の勉強に対する意識が高く、『優秀な学生が多い』という印象が非常に強い感じです」（70代男性／埼玉県）、「寮制で全国から学力の高い生徒が集まってるイメージがあるから」（40代女性／福岡県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「近年できた、早稲田大学の系列。まだ歴史は浅いが、今後は、この学校に優秀な人材が集まる」（40代男性／福岡県）、「相当学力がないと入れない学校だし、早稲田大学への内部進学枠へ入るのは高校での努力が必要だと聞いたから」（20代女性／佐賀県）、「全国から学力の高い生徒が集まり、難関大学への進学実績や早稲田大学への推薦制度を背景に、高い学習意欲と成果を持つ学生が多数在籍している点が理由です」（40代女性／埼玉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：弘学館高等学校／35票弘学館高等学校は、難関大学への合格実績や全国模試での好成績が多く、県内外から「学力の高い生徒が集まる学校」として評価されています。高い学習意欲を持つ生徒同士が切磋琢磨する環境が整い、互いに刺激を受けながら学力を伸ばせるのが強みです。学習内容も幅広く、探究活動や課外学習を通じて、単なる受験対策にとどまらない学びを実現しています。
1位：早稲田佐賀高等学校／96票早稲田佐賀高等学校は、早稲田大学系属校としての高い教育水準を背景に、優秀な学生が全国から集まる進学校です。高度なカリキュラムに加え、留学制度や課外活動も充実しており、多様な能力を育む環境があります。クラスの大半が高い学力を持つため、日常的な授業のレベルも高く、生徒同士の切磋琢磨が自然と行われます。その結果、難関大学や国際的な舞台で活躍する人材を多数輩出しています。
