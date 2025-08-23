

取得率が1％にも満たない生理休暇。キリンホールディングスでは2024年11月より名称の変更など、制度の改正を行なった（撮影：筆者）

【写真】キリンホールディングスの生理休暇の「改名」についてお話を聞いた人財戦略部企画・組織開発担当の中島あやな氏

あなたは“生理休暇”を使ったことがあるだろうか（男性読者の場合、使っている人を見聞きしたことがあるだろうか）？

「生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」――。労働基準法68条はこう定めており、生理やその前後で体調がひどく悪いときに「女性が休む権利」は法律で保障されている。

この権利は何も最近確立されたわけではなく、1947年の法施行時から存在してきた。違反した事業者には30万円以下の罰金もある。

ところが、この権利に基づく「生理休暇」を使っていない女性が99％以上に上るのだ。

厚労省の調査によれば取得率は……

1997年…3.3％

2014年…1.6％

2020年…0.9％

右肩下がりで、今やほぼ「幻の制度」となっている。この現状を改善すべく、一部企業では生理休暇を“改名”する動きがある。改名の経緯や効果を、企業に取材した。

そもそも、なぜ誰も取らないのか？

取得率が低い理由を、社会保険労務士の佐佐木由美子氏（グレース・パートナー社労士事務所代表）はこう分析する。

1. そもそも知られていない

「半数の人が生理休暇を知らないという調査結果もある。特に非正規雇用では認知度が低い」

生理休暇を導入していない企業も多く、従業員10〜99人の企業で41％、9人以下では25.2％しか制度がない。

2. 有給じゃない

法律に有給規定はなく、実際に有給にしている企業は29％のみ。非正規だと収入減が直撃し、さらに申請しづらくなる。

3. 言いづらい

厚生労働省のアンケート調査によると、「男性上司に言いづらい」「利用している人が少ない」「迷惑をかけたくない」などの理由も利用を阻んでいることがわかる（『働く女性と生理休暇について』より）。

「生理休暇の申請をすると、男性上司にプライバシーに踏み込んでくるようなセクハラ発言をされる、あるいは反対に、男性上司が恥ずかしがるので言いづらい、という例もある。また個人差があることも言いにくさにつながっている。生理痛のつらさは本人にしか分からない。女性が女性に対して『生理くらいで休んで』という目で見る例もある」（佐佐木氏）

確かに生理にまつわる話では、女性同士の問題になることが多い。生理用品をトイレに常備するサービスについて取材したときも、反対したのは男性より女性、という声を聞いた。「女性だったら我慢するのは当たり前（自分だって我慢している、してきた）」という気持ちがあるのかもしれない。

制度の形骸化と“名前”の問題

リモートワークが増えた今、生理でつらい時は「家で働けばいい」という考えもあるが、本来的な解決になっているとは言えない。

「生理でパフォーマンスが落ちる人は4〜5割。無理して働くより休んだ方が生産性は上がる」（佐佐木氏）

生理、不妊治療、更年期――女性特有の健康課題は国全体の経済損失にも直結する。

上記の問題の中で唯一法律で保障されたこの休暇を、活用しない理由はないはずだ。

取得率アップのカギとして注目されているのが「ネーミング変更」。また、生理による体調不良だけでなく、他の体調不良も含めた包括的な休暇として取り扱う方法もある。

エフ休（F休暇）

サイバーエージェントが2014年に始めた取り組み。Femaleの頭文字を取り、不妊治療や更年期も含む特別休暇。有給と合わせ、取得目的を周囲に知られず申請できる。同様の名称で他の企業にも広がっている。

コアラ休暇

タニタヘルスリンクが導入。「コアラのように一日寝ていたい」気持ちを込めた名称。親しみやすさで利用率向上。

対象を女性に限らず、男性の更年期や健康診断の再検査などにも使える「包括型健康休暇」として運用する企業も出てきている。

PMSも対象にしたキリン

2023年11月、キリンホールディングスは「生理休暇」を「エフ休暇」に改名。



キリンホールディングス人財戦略部規格・組織開発担当の中島あやな氏（撮影：筆者）

PMS（生理前症候群）なども取得理由に含める変更を行った。

併せて、積立休暇（失効した年次有給休暇を上限日数まで積み立てて、一定の利用条件のもと取得できる休暇制度）の取得事由に生理やPMSを追加した。

従来の積立休暇の取得事由として認められていたのは、介護・育児・ボランティア・傷病などのみ。また、生理休暇はこれまで無給だったが、この変更により消化できていない有給休暇をそれに充てられることになったわけだ。

キリンでは、生理休暇の申請自体は勤務管理システムから容易にできたというが、「取得率実績はやはり、1％に満たなかった」（人財戦略部企画・組織開発担当の中島あやな氏）という。

結果、取得者は……

2023年：10名

2024年：18名

2025年（7月時点）：15名

数字としてはまだ小さいものの、制度の整備で利用者は着実に増加。

生理、PMSが対象であり、続けて取得することも可能。例えば工場など3交替勤務がある部署でも、F休暇をうまく使い、体を休めるシフトを組むことができる。

「エフ休暇は女性特有の休暇にもなるため公平性の観点を踏まえて慎重な検討を重ねる必要があった。

取得事由に更年期を含めては、という意見も出たが、それなら男性の更年期にはどう対応するのか、という議論になった。また有給化の議論も出たが、まずは事由拡大から早期に着手したいとして、スタートした。

制度をつくって終わりではなく、利用の状況や効果なども観察しながら、必要な対応が見えたら今後も改定を行っていく予定だ」（中島氏）

制度見直しには、名前を変えるだけではない、副次的効果もあった。

男性社員にも理解が広がり、新卒採用の場では女子学生から「女性に配慮している会社と知って安心した」という声もあったという。

ただ、営業や出張の多い職種ではまだ申請しにくいなど、課題も残る。それでも物流や契約社員など、これまで取りにくかった層の利用が増えたのは大きな変化といえるだろう。

幻の制度を“使える権利”へ

存在しても使われない――そんな状態が長く続いてきた生理休暇。

しかし、名前や制度設計を変えるだけで、使いやすさはぐっと上がる。

「コンプライアンス意識の高い大企業はもちろんのこと、中小企業でも前向きに取り組んでいるところは多い。中小企業は若い男性社員を雇用するのが難しくなったこともあり、貴重な戦力として女性に期待している」（佐佐木氏）

企業の離職率とも無関係ではない。

「生理休暇がとりにくく在宅勤務もないという理由で、生理への配慮がある会社を探して転職したというケースもある。不妊治療となると、もっと相談が多くなる。いずれにせよ、女性の健康課題、社員の健康課題に積極的に取り組まない企業は、時代に取り残されていく」（佐佐木氏）

令和の今、企業に求められるのは「制度はあるけど誰も取らない」状態を脱し、実際に利用される仕組みにすること。

女性労働者が自分の体を守るための権利として、堂々と活用できる時代は着実に近づいている。

（圓岡 志麻 ： フリーライター）