「ドリブルがめっちゃ速い」21歳の日本代表MFが驚愕した森保ジャパン戦士は？「対面した時は、こっちがあたふたしてしまう」
オランダのNECに所属するMF佐野航大が、内田篤人氏がMCを務めるDAZNの『内田篤人のFOOTBALL TIME』にゲスト出演。これまでのキャリアや６月に初招集された日本代表について語った。
６月のインドネシア戦で代表デビューを飾った21歳は、内田氏から「（代表で）誰が一番いい選手だと感じた？」と質問を受けると、久保建英の名前を挙げた。
「総じて（上手い）。ドリブルスピードがめっちゃ速かったです。そのうえ、細かいタッチなので」
練習でマッチアップし、より凄さを感じたようだ。「守備で対面した時は恐いし、こっちがあたふたしてしまう。腕の使い方も上手くて、（ボールを）取られない」と言葉を続けた。
レアル・ソシエダに所属するレフティの技術は。文字通り別格だったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本サッカーはクレイジーだ」U-22日本代表、“主力抜き”で国際親善大会制覇に韓国メディアは驚愕！「２軍でサウジに５−１、ウズベクに２−０か」
６月のインドネシア戦で代表デビューを飾った21歳は、内田氏から「（代表で）誰が一番いい選手だと感じた？」と質問を受けると、久保建英の名前を挙げた。
「総じて（上手い）。ドリブルスピードがめっちゃ速かったです。そのうえ、細かいタッチなので」
練習でマッチアップし、より凄さを感じたようだ。「守備で対面した時は恐いし、こっちがあたふたしてしまう。腕の使い方も上手くて、（ボールを）取られない」と言葉を続けた。
レアル・ソシエダに所属するレフティの技術は。文字通り別格だったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本サッカーはクレイジーだ」U-22日本代表、“主力抜き”で国際親善大会制覇に韓国メディアは驚愕！「２軍でサウジに５−１、ウズベクに２−０か」