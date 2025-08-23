８月２３日放送【シューイチ★セブン】ちょいリッチ・レストラン 堪能テクニック 第２弾
週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」
今回は、夏休みラスト！
近場で楽しめる「ちょいリッチ・レストラン」の第２弾
チョットお高めだけど、お値段以上の体験ができる“堪能テクニック”を紹介します！
《出演》
ひまひま（シューイチ★セブンリポーター）
辻岡義堂（日本テレビアナウンサー）
《紹介したレストラン》
★老舗ベーカリー神戸屋のパンが食べ放題！
店舗：神戸屋レストラン 芦花公園店
所在地：東京都世田谷区船橋4-43-7
営業時間／定休日
【客席】
11:00〜21:00（ラストオーダー20:00） 日〜金
11:00〜22:00（ラストオーダー21:00） 土、祝前日
【テイクアウト】
9:00〜21:00 日〜金
9:00〜22:00 土、祝前日
◆夏野菜のスペシャルアソート 2189円
＋窯だしパン食べ放題 649円
◆ハンバーグステーキ デミグラスソース 1683円
★炙りネタに特化した回転寿司
店舗：ABURI百貫 有明ガーデン店
所在地：東京都江東区有明2-1-8 有明ガーデン5階
営業時間／定休日
11:00〜23:00（ラストオーダー22:00）／施設定休日に準ずる
〈メニュー〉
◆炙り三昧 580円
（えんがわ炙り焦がし醤油・サーモン塩レモン炙り・トロイワシ炙り鬼おろしポン酢）
◆炙り真鯛西京味噌 390円
◆炙り赤エビ焦がしマヨネーズ 390円
◆炙り大トロ塩レモン 920円
★デザート＆ジェラートが充実した焼き肉食べ放題チェーン
店舗：プレミアムカルビ 新小岩店
所在地：東京都江戸川区松島3-40-11
営業時間／定休日
11:30〜23:15（最終入店21:30）月〜木
11:30〜23:45（最終入店22:00）金、祝前日
11:00〜23:45（最終入店22:00）土、日、祝
〈メニュー〉
◆プレミアムコース（106品／100分食べ放題） 4158円
※店舗や時期により提供内容が異なる場合があります
・ひとくちハラミステーキ
（ブラックペッパー＆ソルト、ガーリック醤油、贅沢トリュフオイル）
・名物熟成肉本日の食べごろ カルビステーキ特製旨辛だれ
・プレミアムミルク ジェラート
・チョコバナナ ジェラート