週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」



今回は、夏休みラスト！

近場で楽しめる「ちょいリッチ・レストラン」の第２弾

チョットお高めだけど、お値段以上の体験ができる“堪能テクニック”を紹介します！



《出演》

ひまひま（シューイチ★セブンリポーター）

辻岡義堂（日本テレビアナウンサー）



《紹介したレストラン》

★老舗ベーカリー神戸屋のパンが食べ放題！

店舗：神戸屋レストラン 芦花公園店

所在地：東京都世田谷区船橋4-43-7

営業時間／定休日

【客席】

11:00〜21:00（ラストオーダー20:00） 日〜金

11:00〜22:00（ラストオーダー21:00） 土、祝前日

【テイクアウト】

9:00〜21:00 日〜金

9:00〜22:00 土、祝前日





〈メニュー〉◆夏野菜のスペシャルアソート 2189円＋窯だしパン食べ放題 649円◆ハンバーグステーキ デミグラスソース 1683円★炙りネタに特化した回転寿司店舗：ABURI百貫 有明ガーデン店所在地：東京都江東区有明2-1-8 有明ガーデン5階営業時間／定休日11:00〜23:00（ラストオーダー22:00）／施設定休日に準ずる〈メニュー〉◆炙り三昧 580円（えんがわ炙り焦がし醤油・サーモン塩レモン炙り・トロイワシ炙り鬼おろしポン酢）◆炙り真鯛西京味噌 390円◆炙り赤エビ焦がしマヨネーズ 390円◆炙り大トロ塩レモン 920円★デザート＆ジェラートが充実した焼き肉食べ放題チェーン店舗：プレミアムカルビ 新小岩店所在地：東京都江戸川区松島3-40-11営業時間／定休日11:30〜23:15（最終入店21:30）月〜木11:30〜23:45（最終入店22:00）金、祝前日11:00〜23:45（最終入店22:00）土、日、祝〈メニュー〉◆プレミアムコース（106品／100分食べ放題） 4158円※店舗や時期により提供内容が異なる場合があります・ひとくちハラミステーキ（ブラックペッパー＆ソルト、ガーリック醤油、贅沢トリュフオイル）・名物熟成肉本日の食べごろ カルビステーキ特製旨辛だれ・プレミアムミルク ジェラート・チョコバナナ ジェラート