「ほんとは寂しい」…一億円の借金を抱えてトラック運転手になった元テレビマン社長を救った「電話交際」の日々

トラック運転手の借金返済生活
大阪から新潟まで荷物を運び、帰りに松本で荷物を積んで大阪に戻っていた。ノンストップで運転しているのでさすがに眠かった。そのときは冬で、眠気を覚ますために窓を全開にすると猛烈に寒かった。だが人間、どんなに寒くても眠いときは眠くなるもんだとわかった。真っ直ぐ単調な高速道路。前の車のテールランプを見つめていると、ふーっと吸い込まれそうになる。ときどきパーキングエリアで仮眠しながら、帰路を急いだ。
どっから見ても、すっかりトラック運転手だ。10トン・トラックも自分のものになり、荷主からの注文も安定していた。請け負った荷物をドライバー仲間に割り振って、自分がちょっとした運送会社のようになる横持ちも順調だった。借金の返済もペースが波に乗り、月に少なくとも80万、多いときで150万くらいを、返済していた。
「この調子やったらほんまに全部返せるがな」
毎月、入金をするたびに電話をすると、親父も喜んでいた。
このまま順調に借金を返し続けたら、あと2〜3年で完済することができるだろう。頭の中で段取りをつけていた。返し始めたときには想像もしていない。焼け石に水をかけ続けるような感じだった。それが、完済が現実のものとしてそこにあった。
その先の展望はなかった。そのままトラックの運転手を続ければ、結構安定した、いや、かなり裕福な生活ができるはずだった。それでいいかなと思った。
電話越しの恋愛
ある日、久しぶりに容子から電話がかかってきた。
「どう、元気？」
「元気にしてる。そっちは」
「忙しくしてるよ」
「あのな」
どうしてかこんなことを言った。
「あと2〜3年で借金返せそうやねん。そしたら、韓国にでも旅行に行かへんか」
容子はしばらく黙っていたが、
「おごってくれるんならどこでも行くよ」
と笑いながら言った。
「よしわかった。約束な」
それからは容子から毎日必ず電話が来るようになった。携帯代がばかにならないので、そのころあったカップルかけ放題みたいな料金プランで契約し、朝、仕事前の20分。夕方、仕事終わりの20分。夜、寝る前の20分。毎日なにを話していたんだろう。写メを送り合って、
「ふけたな」
「どっちがやねん」
などと言い合った。
ある正月には熱を出して、一人マンションで布団をかぶって寝ていた。ほとんどトラックの後ろで寝ているから、家財道具なんて粗末なもので、ぺらぺらの布団しかなかった。えらく寒く、それを容子に話すと、布団と食べ物の差し入れを持ってやってきた。ありがたかったけれど、玄関は開けなかった。
「そこに置いていって」
借金を返し終えるまで会わないという決意は、もう容子もよくわかってくれていた。
「ちゃんと薬飲みや」
容子はドア越しにそう言って帰っていった。
電話で付き合うというかなり変わった交際に、2人は真剣だった。彼女は長いこと誰とも付き合ってなかったので、その浮かれように後輩たちが心配し始めたという。相手は電話の先にいる。実際にはなにをしている奴かもわからない。だまされているんじゃないかというわけだ。
「ちょっと後輩が電話代わりたいって言うてるから代わるわな」
あるとき容子からそんな電話があった。
「奥川さんですか。奥川さん本当に容子さんのこと好きなんですか」
と単刀直入だ。
「いやいやちょっと待って。誰なん」
「容子さんの仕事の後輩です。私ら心配してるんです。奥川さんほんとに容子さんと結婚する気、あるんですか」
「いろいろあってすぐには無理やけど、したいと思ってるよ」
だんだんと外堀も埋められていった。
波乱万丈な人生を受け入れてくれる人
毎日の電話ではとにかく容子を笑わせようと思って、その日にあったことなんかをおもしろおかしく脚色して話して聞かせるのだが、ときにはしんみりすることもある。
「一人トラックで走ってるやろ。夕方になるとあちこちのマンションにぽつんぽつんと明かりが灯っていくねん。仕事から帰ってきて、これから晩ごはんなんやろな、と思ってな」
「うらやましい？」
「ほんとはうらやましいし、寂しいけどな、それを思ったらこれまでやってこられへんかったし、借金も返しきられへん」
完済まで誰にも会わないという誓いの唯一の例外は、両親だった。ときどき顔を見せに行っていた。
親父はこちらの近況報告を黙って聞いていた。
母親はとにかく、
「体に気いつけて」
というくらいで、心配を口にすることはなかった。だが、事故の危険と隣り合わせの無茶な仕事をしている息子のことが心配じゃなかったわけはないだろう。
容子は、ときどき親父に電話し、不在の息子のことを語り合っているうちに仲良くなって、すっかり舅と嫁みたいな関係になっていたらしい。容子はそのころ親父から受け取った手紙をいまも大事に持っている。
「拓二から、容子さんと結婚したいと思っていると聞きました。ようこさんの漢字が容子だと聞き、さんざん拓二に振り回されてきた私たちにとって、この容子っていう容器はとてもありがたい」
ただし自分から容子に連絡をしないのは相変わらずだった。
