【速報】かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会「予定どおり開催」2025年8月23日・鹿児島市
きょう23日に鹿児島市で開かれる「かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会」について、実行委員会事務局は予定通り開催すると発表しました。
「かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会」は23日夜、鹿児島市の鹿児島港本港区を会場に行われ、およそ1万5000発の花火が打ち上げられる予定です。場所は？開場時間は？
2025年8月23日（土）
今年のドルフィンポート跡地エリアは有料観覧エリアとなっています。
⇨開場入場ゲート：午後3時～⇨有料観覧エリア入場ゲート:午後4時30分～ 開場時間 午後4時30分～（予定）
打ち上げ時間 午後7時30分～（予定）会場 鹿児島港本港区 大会プログラム・花火の打ち上げ時間19:2019:3019:3519:4019:4719:5120:0020:0220:0820:1220:1520:2020:26交通規制
大会専用の駐車場はなく、事務局では、公共交通機関の利用を呼びかけています。会場アクセス・交通機関
〇ＪＲ九州新幹線鹿児島中央駅から・ＪＲ鹿児島本線乗車 約5分で「鹿児島駅」着 下車後、徒歩約15分 ・路面電車乗車 約10分で「朝日通」着 下車後、徒歩約10分 ・路線バス乗車 約10分で「金生町」着 下車後、徒歩約10分 〇鹿児島空港から ・リムジンバス鹿児島空港線に乗車 約50分で「天文館」着 下車後、徒歩約15分
実行委員会事務局は、「帰りは混雑が予想されますが、各公共交通機関をご利用ください。特にJRを増便していますので、ぜひ鹿児島駅を起点にご移動ください。」と呼びかけています。飲食ブース
会場内には、飲食ブースが全部で3カ所あります。①ＤＰ跡地エリア →有料観覧席利用者のみ ②県営第２駐車場 →どなたでも利用可 ③北ふ頭有料席エリア →有料観覧席利用者のみ
